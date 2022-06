شاهد- سجل هدفين.. فيفا يحتفي بأول ظهور لميسي في كأس العالم

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بذكرى أول ظهور لميسي في كأس العالم عام 2006 بقميص المنتخب الأرجنتيني.

ونشر الحساب الرسمي لكأس العالم (التابع للفيفا) على موقع تويتر مقطع فيديو لأول مشاركة لميسي مع منتخب بلاده، عندما نزل بديلا في الشوط الثاني أمام صربيا والجبل الأسود ليصنع هدفا ويسجل آخر في ظهوره الأول.

وعلق الحساب على الفيديو "واحد من أعظم ما قدمته ملاعب كرة القدم على الإطلاق وظهوره لأول مرة في نهائيات كأس العالم، ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلا للدخول في الحدث".

📆 #OTD in 2️⃣0️⃣0️⃣6️⃣

One of the greatest to ever grace the football pitch made his #FIFAWorldCup debut… And it didn't take him long to get into the action 🇦🇷 @afa | pic.twitter.com/qWVJhjJgeD

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2022