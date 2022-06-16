كرة قدم

شاهد- سجل هدفين.. فيفا يحتفي بأول ظهور لميسي في كأس العالم

ميسي - المصدر:fifia
ميسي يحتفل بعد تسجيله في أول مباراة له مع الأرجنتين في مونديال 2006 (فيفا)
16/6/2022

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بذكرى أول ظهور لميسي في كأس العالم عام 2006 بقميص المنتخب الأرجنتيني.

ونشر الحساب الرسمي لكأس العالم (التابع للفيفا) على موقع تويتر مقطع فيديو لأول مشاركة لميسي مع منتخب بلاده، عندما نزل بديلا في الشوط الثاني أمام صربيا والجبل الأسود ليصنع هدفا ويسجل آخر في ظهوره الأول.

وعلق الحساب على الفيديو "واحد من أعظم ما قدمته ملاعب كرة القدم على الإطلاق وظهوره لأول مرة في نهائيات كأس العالم، ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلا للدخول في الحدث".

بدوره، شارك الحساب الرسمي للفيفا على تويتر صورة لميسي في أول مشاركاته مع المنتخب الأرجنتيني في مونديال ألمانيا، وفي المباراة التي شهدت فوز الأرجنتين بسداسية نظيفة.

وقال معلقا على هذه المناسبة "في مثل هذا اليوم عام 2006، سجل ليونيل ميسي أول هدف له على الإطلاق في كأس العالم، لديه 6 أهداف إجمالا في تاريخ البطولة، لكن ما العدد المتبقي في مونديال قطر 2022؟"

المصدر : وكالة سند