قبل صلاح وبعده.. هكذا كتب النجم المصري تاريخا جديدا في البريمرليغ
16/6/2022
يمكن القول إن انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى ليفربول كان محطة ومنعطفا بارزا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أصبح منقسما إلى جزئين "قبل صلاح وبعده".
وقد يرى البعض أن هناك مبالغة في هذا الأمر، نظرا لأن البطولة الأقوى والأعرق في العالم لديها تاريخ حافل ومر عليها أفضل لاعبي العالم، ولكن الأرقام تثبت بشكل قاطع أن قدوم "الفرعون المصري" غيّر الكثير في البريميرليغ، كما يلي:
- البداية ستكون مع أكثر لاعب سجل أهدافا في موسم واحد: كان قبل ذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ31 هدفا، وأصبح صلاح بـ32 هدفا.
- الهداف التاريخي للأفارقة في البريميرليغ: كان العاجي ديديه دروغبا بـ104 أهداف، وأصبح صلاح بـ120 هدفا.
- أفضل لاعب عربي في البريميرليغ: كان الجزائري رياض محرز الذي فاز بجائزة أفضل لاعب بالبطولة مرة واحدة، وأصبح صلاح الذي حقق الجائزة مرتين.
- أسرع لاعب سجل 50 هدفا مع ليفربول: كان الإسباني فرناندو توريس في 72 مباراة، وأصبح صلاح في 65 مباراة.
- هداف ليفربول التاريخي بدوري أبطال أوروبا: كان الإنجليزي ستيفن جيرارد بـ21 هدفا، وأصبح صلاح بـ33 هدفا.
المصدر : مواقع إلكترونية