قبل صلاح وبعده.. هكذا كتب النجم المصري تاريخا جديدا في البريمرليغ

يمكن القول إن انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى ليفربول كان محطة ومنعطفا بارزا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أصبح منقسما إلى جزئين "قبل صلاح وبعده".

وقد يرى البعض أن هناك مبالغة في هذا الأمر، نظرا لأن البطولة الأقوى والأعرق في العالم لديها تاريخ حافل ومر عليها أفضل لاعبي العالم، ولكن الأرقام تثبت بشكل قاطع أن قدوم "الفرعون المصري" غيّر الكثير في البريميرليغ، كما يلي: