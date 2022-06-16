شاهد.. مشجعون يقتحمون المجمع التدريبي لفريق برازيلي احتجاجا على تراجع المستوى

اقتحم العشرات من مشجعي فريق بوتافوغو البرازيلي لكرة القدم مركز تدريب النادي في ريو دي جانيرو أمس الأربعاء؛ للاحتجاج على سوء الأداء.

واستدُعيت الشرطة المحلية إلى منشأة "أسباكو لونير"، وأظهرت الفيديوهات التي نشرتها مجموعات المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يقتحمون مكاتب الإدارة الطبية بالنادي ويحتجون مع مجموعة من اللاعبين والمسؤولين.

ولم يصدر بوتافوغو بيانا بعد ولم تورد الشرطة حدوث أي اعتقالات.

وجاء غضب الجماهير بعد سلسلة من النتائج السيئة لبوتافوجو الذي خسر 4 مباريات متتالية في الدوري البرازيلي.

ويقبع الفريق في منطقة الهبوط برصيد 12 نقطة من 11 مباراة.

Urgente! Torcedores do Botafogo foram ao CT do Alvinegro fazer cobranças aos jogadores. Victor Sá está extremamente assustado com a situação. pic.twitter.com/fnu1nq4FPf — Venê Casagrande (@venecasagrande) June 15, 2022

وقدم بوتافوجو العديد من الأسماء الكبيرة إلى منتخبات البرازيل الفائزة بكأس العالم في أعوام 1958 و1962 و1970، مثل غارينشا وجيرزينيو وديدي وجيرسون وماريو زاجالو ونيلتون سانتوس الذي تم وضع اسمه على ملعب الفريق.

When people talk to me about "pressure"… when was the last time a fan recriminated a player while he was getting treatment. Well, that happened at @botafogo pic.twitter.com/vH8Pu5GAF5 — Juan Arango (@JuanG_Arango) June 15, 2022

ومع ذلك، واجه الفريق مشكلات مالية خطيرة وهبط إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي 3 مرات في آخر 20 عاما.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صوت مجلس إدارة بوتافوغو على التخلي عن النموذج التقليدي كناد اجتماعي وباع 90% من أسهمه لرجل الأعمال الأميركي جون تكستور، مالك نادي كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح تكستور من المشاهير بين مشجعي كرة القدم بعد وصوله إلى بوتافوغو، لكن المزاج العام السائد بين جماهير النادي ساء مؤخرا.