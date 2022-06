شاهد.. مشجعون يقتحمون المجمع التدريبي لفريق برازيلي احتجاجا على تراجع المستوى

اقتحم العشرات من مشجعي فريق بوتافوغو البرازيلي لكرة القدم مركز تدريب النادي في ريو دي جانيرو أمس الأربعاء؛ للاحتجاج على سوء الأداء.

واستدُعيت الشرطة المحلية إلى منشأة "أسباكو لونير"، وأظهرت الفيديوهات التي نشرتها مجموعات المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يقتحمون مكاتب الإدارة الطبية بالنادي ويحتجون مع مجموعة من اللاعبين والمسؤولين.

ولم يصدر بوتافوغو بيانا بعد ولم تورد الشرطة حدوث أي اعتقالات.

وجاء غضب الجماهير بعد سلسلة من النتائج السيئة لبوتافوجو الذي خسر 4 مباريات متتالية في الدوري البرازيلي.

ويقبع الفريق في منطقة الهبوط برصيد 12 نقطة من 11 مباراة.

وقدم بوتافوجو العديد من الأسماء الكبيرة إلى منتخبات البرازيل الفائزة بكأس العالم في أعوام 1958 و1962 و1970، مثل غارينشا وجيرزينيو وديدي وجيرسون وماريو زاجالو ونيلتون سانتوس الذي تم وضع اسمه على ملعب الفريق.

When people talk to me about "pressure"… when was the last time a fan recriminated a player while he was getting treatment. Well, that happened at @botafogo pic.twitter.com/vH8Pu5GAF5

— Juan Arango (@JuanG_Arango) June 15, 2022