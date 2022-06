بالفيديو.. ميسي و10 أسباب تؤكد فوز بنزيمة بالكرة الذهبية

في موسم استثنائي له ولفريقه، حسم النجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد التتويج بجائزة الكرة الذهبية، سواء بمعاييرها الجديدة أو حتى القديمة، إذ يتقدم بكثير عن أقرب منافسيه سواء على مستوى الإنجازات الفردية أو مع فريقه ومنتخب بلاده.

وكان هناك صراع ثلاثي على الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، بين: بنزيمة (34 عاما)، وساديو ماني (30 عاما)، ومحمد صلاح (30 عاما)، قبل مواجهة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن النجم الفرنسي حسم الصراع دون أدنى شك لصالحه بعد فوز الملكي 1-صفر وتتويجه باللقب الرابع عشر.

وكان النجم الفرنسي السابق تييري هنري يرى أن "بنزيمة وماني هما أفضل مرشحين للفوز بالكرة الذهبية"، مؤكدا أن مواطنه بنزيمة هو الأقرب للجائزة إلا في حالة واحدة وهي فوز ليفربول بالرباعية هذا الموسم، وهو ما كان سيرجح كفة ماني بشكل كبير، لكن الريدز لم يحقق سوى بطولتين محليتين فقط.

وهذه هي الأسباب العشرة التي تؤكد حسم بنزيمة لصراع الكرة الذهبية:

🥇 UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season 👏👏👏@Benzema | #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022