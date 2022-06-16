بالفيديو.. ميسي و10 أسباب تؤكد فوز بنزيمة بالكرة الذهبية

في موسم استثنائي له ولفريقه، حسم النجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد التتويج بجائزة الكرة الذهبية، سواء بمعاييرها الجديدة أو حتى القديمة، إذ يتقدم بكثير عن أقرب منافسيه سواء على مستوى الإنجازات الفردية أو مع فريقه ومنتخب بلاده.

وكان هناك صراع ثلاثي على الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، بين: بنزيمة (34 عاما)، وساديو ماني (30 عاما)، ومحمد صلاح (30 عاما)، قبل مواجهة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن النجم الفرنسي حسم الصراع دون أدنى شك لصالحه بعد فوز الملكي 1-صفر وتتويجه باللقب الرابع عشر.

وكان النجم الفرنسي السابق تييري هنري يرى أن "بنزيمة وماني هما أفضل مرشحين للفوز بالكرة الذهبية"، مؤكدا أن مواطنه بنزيمة هو الأقرب للجائزة إلا في حالة واحدة وهي فوز ليفربول بالرباعية هذا الموسم، وهو ما كان سيرجح كفة ماني بشكل كبير، لكن الريدز لم يحقق سوى بطولتين محليتين فقط.

وهذه هي الأسباب العشرة التي تؤكد حسم بنزيمة لصراع الكرة الذهبية:

🥇 UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season 👏👏👏@Benzema | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

أولا: إنجازات بنزيمة الفردية في الموسم المنقضي

فاز بلقب أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا. هداف دوري الأبطال برصيد 15 هدفا. هداف الدوري الإسباني برصيد 27 هدفا. جائزة أفضل هدف في دوري الأبطال، بهدفه الأول في مرمى تشلسي الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي. قيادته ريال مدريد إلى المباراة النهائية بتسجيله 10 أهداف حاسمة في جولات ثُمن وربع ونصف النهائي، منها ثلاثية في باريس سان جيرمان، وثلاثية في مرمى تشلسي، وثنائية في مرمى مانشستر سيتي، على التوالي. قدّم أفضل موسم له خلال 13 عاما مع ريال مدريد، إذ أحرز 44 هدفا في 46 مباراة، وصنع 15 هدفا في جميع المسابقات، ليقود الملكي في موسم استثنائي لن يسقط من ذاكرة جماهيره.

ثانيا: إنجازات بنزيمة الجماعية مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا:

قاد ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة في تاريخ النادي، والخامسة في تاريخه. فاز بدوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا في أكتوبر/تشرين الأول 2021. أسهم بشكل فعال في استعادة "الملكي" لقب الدوري الإسباني (اللقب الرابع في مسيرته مع الريال)، إذ سجل 27 هدفا، وصنع 12 هدفا آخر. توّج مع ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة.

🇫🇷 Karim Benzema finishes as 2021/22 Champions League top scorer with 15 goals ⚽️@Benzema | #UCLfinal | #UCL pic.twitter.com/tlnZKzwVfV — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2022

الإنجازات الفردية تحسم الكرة الذهبية

شهدت الكرة الذهبية تغييرا جوهريا هذا العام، حيث أصبحت تعتمد على الإنجازات الفردية بشكل كبير، كما أقرّ منحها على الموسم الكامل وليس العام التقويمي كما كان في السابق، أي موسم 2021-2022 وليس عام 2022، خاصة أن حفل التتويج بالجائزة سيقام في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أي قبل كأس العالم في قطر الذي سينطلق في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ميسي: بنزيمة حسم الكرة الذهبية

وكال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان المديح لبنزيمة بعد نهائي دوري الأبطال بعدة أيام، وقال "دون أدنى شك قدم بنزيمة موسما مذهلا وأنهاه بحصد لقب دوري الأبطال".

وأضاف "لعب دورا حاسما في كل المباريات بدءا من دور الـ16، وأعتقد أنه لا توجد أي شكوك هذا العام (في نيله الكرة الذهبية)".

وأحرز بنزيمة ثلاثية في الفوز 3-2 على باريس سان جيرمان في النتيجة الإجمالية في دور الـ16، ليحرم الفريق الفرنسي من التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وقال ميسي الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات "مباراة ريال مدريد حطمتنا وحطمتني وحطمت جميع أعضاء الفريق. كنا نعقد آمالا كبيرة، لكن الأمر يجعلني أرغب في الفوز باللقب" في المرة المقبلة.

وأضاف أن "الفريق الأفضل لا يفوز بلقب دوري الأبطال. ولا أريد التقليل من شأن ريال مدريد، لكنه لم يكن الأفضل في البطولة، ومع ذلك تغلب على الجميع".