أعلن العودة للمدربين الأجانب.. الاتحاد المصري يقيل إيهاب جلال ويمهد لعودة كيروش

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس رسميا الاستغناء عن خدمات مدرب المنتخب الوطني إيهاب جلال بعد 3 مباريات فقط في منصبه، وتوجهه للاستعانة بالمدربين والخبراء الأجانب لتطوير اللعبة في البلاد.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري حازم إمام "قررنا توجيه الشكر لإيهاب جلال، ونتمنى له التوفيق بعد الفترة الماضية، كنت أريد الإبقاء على جلال، لكن مع الضغوط المستمرة من كل الجهات سيكون رحيله أفضل له، هل تعرض أحد في آخر 10 أيام لهذا الضغط؟".

وأضاف إمام "التوجه القادم التعاقد مع مدير فني أجنبي، وهناك الكثير من المدربين الذين يرغبون في تولي مهمة تدريب المنتخب، ونتمنى اختيار الأفضل".

وأشار إلى أنه سيتم تعيين مدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي أيضا، وكذلك التعاقد مع مدير فني أجنبي لاتحاد كرة القدم لتطوير اللعبة في البلاد.

تطوير شامل

وتعاني الكرة المصرية من أزمات متلاحقة على مستوى الفرق والمنتخبات وحتى الحكام، وهو ما دفع الاتحاد لإحداث إحلال تجديد شامل بعد فشل القيادات الحالية.

وذكرت تقارير محلية أن الاتحاد سيستعين بخبير أجنبي -إنجليزي بالذات- لإدارة التحكيم الذي يعاني من أخطاء ساذجة للحكام وأزمات متوالية في ظل إدارة عصام عبد الفتاح للجنة الحكام.

وقال إمام بهذا الشأن "سيتم تعيين مدير تطوير أجنبي للجنة التحكيم بدءا من الموسم المقبل، وقد يصل بنهاية الموسم الجاري، لن أطرح اسمه لحين إتمام التعاقد معه".

وكان الاتحاد المصري تعاقد مع جلال مدرب بيراميدز السابق لقيادة المنتخب الوطني في أبريل/نيسان الماضي خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وسبق لجلال تدريب الزمالك والإسماعيلي ومصر للمقاصة ضمن عدة أندية مصرية، واشتهر بتقديم كرة هجومية، لكنه لم يحرز أي لقب.

واستهلت مصر مشوارها مع المدرب جلال -الذي تولى المسؤولية وسط انقسام كبير حول تعيينه- بالفوز 1-صفر على ضيفتها غينيا في افتتاح مشوار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وبعدها تجرعت مصر هزيمة محرجة 2-صفر أمام إثيوبيا في مالاوي بالجولة الثانية من التصفيات.

وخسرت مصر 4-1 وديا أمام كوريا الجنوبية في مباراة جلال الثالثة.

عودة كيروش

وعن مطالبة البعض بعودة كيروش لتدريب المنتخب، قال إمام "أحترم البرتغالي جدا، وبعد رحيله تحدث البعض عن أسلوب لعبه الدفاعي، فيما عبر آخرون عن تقديرهم لما قدمه، لم أتحدث معه على المستوى الشخصي، واسمه من ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر".

وكانت مصر انفصلت عن كيروش مدرب ريال مدريد ومنتخب البرتغال السابق بالتراضي في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بتمديد التعاقد بين الطرفين.

وتولى كيروش تدريب مصر في سبتمبر/أيلول 2021 خلفا للمدرب حسام البدري، وقاد المنتخب لقبل نهائي كأس العرب في قطر في نهاية العام الماضي، قبل أن يكتفي باحتلال المركز الرابع.

ووصلت مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الجاري، لكنها خسرت بركلات الترجيح أمام السنغال.

وانتهى أمل مصر في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 بعد الخسارة بالطريقة ذاتها أمام السنغال أيضا في مواجهة حاسمة.