قطر تخطط لإقامة ألف خيمة على الطراز البدوي لاستضافة جماهير كأس العالم

قال منظمون إن قطر تخطط لإقامة ألف خيمة على الطراز البدوي في الصحراء لمشجعي كأس العالم لكرة القدم مع سعي البلاد إلى جذب 1.2 مليون زائر، لحضور البطولة التي تقام على مدار 28 يوما من 21 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

ونقلت رويترز عن عمر الجابر، المدير التنفيذي لإدارة الإسكان في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن الخيام ستقام لتطل على المشاهد الصحراوية المحيطة بالدوحة، مما يقدم للزوار مذاقا حقيقيا للتخييم في قطر.

وأضاف الجابر "سنعطي الفرصة للجماهير للعيش في الصحراء"، مؤكدا أن هناك 200 خيمة ستكون على درجة عالية من الفخامة.

وأوضح الجابر أن هناك خططا أيضا لإقامة قرى مسبقة التجهيز للمشجعين على مساحات خالية.

وقال "لدينا إجمالا أكثر من 100 ألف غرفة، وما زالت هناك بعض الخيارات الجديدة"، مؤكدا أنه ستكون هناك أماكن إقامة كافية للجميع، حتى في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، عندما يصل عدد الزوار لأعلى مستوياته خلال دور المجموعات بالبطولة.

ويوم 23 مارس/آذار الماضي، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث إطلاق برنامج "بطاقة هَيّا" التي تشكل بوابة الدخول الحصرية لحضور مباريات المونديال، وبوابة حجز أماكن الإقامة خلال البطولة المرتقبة.

ويتعيّن على المشجعين حاملي تذاكر مباريات المونديال تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة "هَيّا" الإلزامية لحضور المباريات، التي توفر للمشجعين من داخل قطر وخارجها عددا من المزايا، إضافة إلى دخول ملاعب المونديال التي تستضيف مباريات البطولة، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات، كما تتيح للجمهور من خارج قطر الحصول على تصريح دخول الدولة، إلى جانب حضور عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للبطولة.