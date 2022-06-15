دراما حتى اللحظات الأخيرة.. قصة هولندا والأهداف القاتلة في دوري أمم أوروبا

في مباراة كرة القدم يجب أن تلعب حتى إطلاق الحكم صافرة النهاية، ولكن عليك أن تملك شخصية وقوة وخبرة وتركيزا ذهنيا عاليا كلاعبي منتخب هولندا لتفعل ذلك في مباراتين متتاليتين ضد ويلز بدوري أمم أوروبا.

واللافت أن المباراتين كانتا ضد منتخب ويلز ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الأول في البطولة القارية.

المباراة الأولى كانت الأسبوع الماضي، وشهدت سيناريو "هيتشكوكيا"، فعلى ملعب كارديف سيتي في العاصمة الويلزية، تقدم منتخب هولندا بهدف عن طريق تيون كووبميينيرز (الدقيقة 50)، غير أن ريس نورينتن دايفيس أحرز هدف التعادل لويلز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولم يهنأ منتخب ويلز بتعادله كثيرا، بعدما أعاد فاوت فيخهورست التقدم لهولندا من جديد، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، ليقود المنتخب البرتقالي لخطف النقاط الثلاث.

الدراما والإثارة تكررت أمس الثلاثاء، ولكن هذه المرة في هولندا، إذ تقدم منتخب "الطواحين" بهدفين سجلهما نوا لانغ (الدقيقة 17) وكودي جاكوبو (الدقيقة 23)، وعاد منتخب ويلز بهدفين سجلهما بيرنان جونسون (الدقيقة 26) وغاريث بيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، عاد ديباي للظهور مجددا وسجل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، في حين توقف رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.