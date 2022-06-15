بعد الأول "غير اللائق".. برشلونة يقدم عرضا جديدا لضم ليفاندوفسكي

ذكر تقرير إعلامي، اليوم الأربعاء، أن فريق برشلونة يستعد لتقديم عرض جديد لفريق بايرن ميونخ من أجل ضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وذكرت صحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية أن عرض برشلونة الجديد للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 33 عاما، هداف الدوري الألماني (بوندسليغا)، سيقدم قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأفادت تقارير بأن عرض البرسا الأول وصل لما يقرب من 32 مليون يورو، ورآه الفريق البافاري عرضا غير لائق. ولكن برشلونة لديه قيود مالية بسبب الديون الكبيرة على النادي.

ويرتبط ليفاندوفسكي بعقد مع البايرن يمتد إلى عام 2023، وقد طلب السماح له بالمغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما واجهته إدارة النادي البافاري بالرفض.

وتحدث هداف البايرن -في حوار مع موقع "أو نت" (Onet) البولندي- عن وضعه الحالي، وقال "لقد مات شيء بداخلي. سأرحل لأنني أبحث عن تجربة مشاعر جديدة في حياتي. بعد كل هذه السنوات، كنت دائما متاحا للعب رغم الإصابات والألم، أعتقد أنه من الأفضل إيجاد حل جيد لكلا الطرفين. يجب ألا نضطر لقرار من جانب واحد، هذا ليس له معنى. ليس بعد كل هذا الوقت".

ويبدو أن إدارة النادي الألماني باتت جاهزة لرحيله إذا كان العرض مناسبا.

ولا توجد أي تصريحات مؤخرا. ووفقا لصحيفة بيلد، فإن ليفاندوفسكي اتفق مع المدير الرياضي في النادي البافاري حسن صالح حميديتش على عدم تصعيد التوترات.

البايرن يرفض طلبات ليفاندوفسكي

وكان هربرت هاينر رئيس البايرن قال -قبل أيام- لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" المحلية إنه لا يتوقع رحيل ليفاندوفسكي صيف العام الحالي، وأضاف "نحن في وضع متيسر، إذ لا نواجه أزمات اقتصادية. نرغب أن يكون لدينا أحسن اللاعبين، وروبرت واحد من هؤلاء. لهذا السبب أتوقع أنه سيلعب معنا الموسم المقبل".

وتابع هاينر أنه لا يسعه إلا أن يؤيد تصريحات الرئيس التنفيذي، أوليفر كان، التي أعرب فيها عن تمسكه ببقاء ليفاندوفسكي حتى نهاية عقده، وقال "العقد عقد. إلى أين سيمضي بنا الحال لو تمكن أي لاعب من إنهاء عقده بشكل مبكر، في حين يتعين علينا -إدارة النادي- أن ندفع له مستحقاته بالكامل حتى آخر يوم من مدة عقده؟ هذه عدم مساواة ولا يمكن أن تكون بهذا الشكل".