الجماهير هتفت ضده وطالبت بإقالته.. مدرب إنجلترا في مهب الريح بعد خسارة المجر القاسية

يعتقد غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا أن لاعبيه الشباب لن يعانوا من ضرر دائم بعد الخسارة المؤلمة أمام المنتخب المجري في دوري أمم أوروبا، وطلب من منتقديه أن يحكموا على فريقه عندما يكون في كامل قوته.

وخسر المنتخب الإنجليزي برباعية نظيفة على أرضه أمام المنتخب المجري بفضل أهداف رولاند شالاي (هدفان)، وزولت ناجي، ودانييل جازداغ، إضافة إلى البطاقة الحمراء التي تلقاها جون ستونز لاعب المنتخب الإنجليزي.

وهاجمت الجماهير الإنجليزية الفريق وهتفت ضد ساوثغيت قائلة "أنت لا تعرف ما تفعله".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BAMEDIA) أنه بنهاية الموسم الذي بدأ قبل 311 يوما بمباراة الدرع الخيرية، قام ساوثغيت بتغيير تشكيلة منتخب "الأسود الثلاثة" باستمرار، إذ إنه كان يريد تجربة بعض اللاعبين قبل بطولة كأس العالم في قطر.

وقال ساوثغيت "كانت الخسارة درسا قاسيا.. لم نخسر الكثير من مباريات كرة القدم، وعندما تخسر بنتيجة كبيرة على أرضك يكون الأمر مؤلما للغاية".

وأردف "كانت ليلة صعبة على اللاعبين، أشعر بهم، لأنني في النهاية -في مباراتي المجر تحديدا- اخترت تشكيلتين حاولت فيهما إيجاد التوازن، بإعطاء فرصة للاعبين الشباب، ولم أحقق التوازن بالشكل الصحيح لمساعدتهم على أن يكونوا قادرين على اللعب في المستوى الذي يحتاجون إليه للفوز بالمباراتين".

وأضاف "أتحمل المسؤولية عن ذلك، ولكن كان من الصعب أيضا وضع أقوى تشكيل في كل مباراة. فكنا نستغل المباريات من أجل الإعداد للمونديال القطري، بعض اللاعبين سيكونون خارج مونديال قطر. ولكن -بالتأكيد- ليلة مثل هذه صعبة للغاية، ومن المهم أن أزيل آثارها عن عاتقهم، لأنني أتحمل هذا".

وساعد ساوثغيت في معالجة الانقسامات بين المنتخب الإنجليزي والجماهير، واستطاع أن يصعد بالمنتخب للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم 2018 ووصل لنهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" التي أقيمت الصيف الماضي.

ولكن قلة من الجماهير انقلبت عليه في وولفرهامبتون، وهتف بعضهم "ستتم إقالتك في الصباح".

وفي حين قال إنه يتفهم وجود انتقادات جديدة خلال مسيرة المنتخب الإنجليزي المخيبة للآمال بدوري الأمم، طالب أن يتم الحكم عليه وعلى لاعبيه عندما يصبح كل لاعبيه الأساسيين جاهزين ومتاحين.

ويتبقى للمنتخب الإنجليزي مباراتان فقط لحين بدء حملته في كأس العالم، إذ سيختتم مباريات دور المجموعات لدوري الأمم في سبتمبر/أيلول المقبل، عندما يحل ضيفا على المنتخب الإيطالي، ثم يواجه المنتخب الألماني في ويمبلي.