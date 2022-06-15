للمرة الأولى.. 6 منتخبات آسيوية في كأس العالم بقطر 2022

منح تأهل أستراليا إلى مونديال قطر 2022 قارة آسيا رقما قياسيا في النسخة القادمة من البطولة، حيث ارتفع عدد المنتخبات الآسيوية المشاركة إلى 6 للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم.

وبلغت أستراليا -التي تشارك في مسابقات الاتحاد الآسيوي- مونديال قطر عقب فوزها الاثنين على بيرو بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء اللقاء الذي جمع بينهما في العاصمة القطرية الدوحة بالملحق النهائي.

وسبق للمنتخب الأسترالي أن تجاوز نظيره الإماراتي في الملحق الآسيوي 2-1، إذ احتل كل بلد المركز الثالث في مجموعته مع نهاية تصفيات القارة الصفراء.

وتأهلت أستراليا للمرة السادسة في تاريخها إلى النهائيات العالمية، وكان أفضل إنجاز لها هو الوصول إلى دور الـ16 في مونديال ألمانيا 2006، حين خرجت على يد إيطاليا التي حملت اللقب ذلك العام.

ولقي بلوغ أستراليا حفاوة كبيرة لدى مسؤولي الكرة في القارة الآسيوية، حيث أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بهذا الإنجاز، وأشار إلى أنه جاء بعد الالتزام الكبير الذي قدمته الاتحادات الـ12 التي شاركت في الأدوار النهائية للتصفيات.

وقال الشيخ سلمان في تصريحات نشرها الاتحاد الآسيوي على موقعه الإلكتروني: "إن هذا زمن قارة آسيا، ولا يوجد طريقة أفضل للتأكيد على هذه الاحتفالية إلا من خلال تأهل رقم قياسي يبلغ 6 منتخبات من قارة آسيا إلى كأس العالم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة".

قطر البلد المضيف

وكانت قطر أول متأهلة لنهائيات كأس العالم، كونها البلد الذي فاز بحق استضافة هذا الحدث الكروي الكبير، وهي أول دولة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية تنال هذا الشرف.

ولم يسبق للمنتخب القطري أن وصل للعب في كأس العالم من قبل، وتُعد هذه هي مشاركته الأولى.

وأوقعت القرعة -التي جرت مطلع أبريل/نيسان الماضي- المنتخب القطري في المجموعة الأولى رفقة هولندا والسنغال والإكوادور التي يواجهها العنابي في المباراة الافتتاحية للمونديال على ملعب البيت في مدينة الخور.

وتعتبر حظوظ العنابي في بلوغ دور الـ16 كبيرة إلى حد بعيد، بالنظر للتطور الملحوظ الذي ظهر عليه المنتخب القطري في السنوات الأخيرة، إلى جانب عاملي الأرض والجمهور اللذين سيتسلح بهما رجال المدرب فيليكس سانشيز.

الأخضر السعودي

وصلت السعودية إلى نهائيات كأس العالم بعد مستوى مميز قدمه منتخبها في التصفيات، واحتلاله المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وبلغت السعودية المونديال للمرة السادسة في تاريخها والثانية على التوالي، وتمثل أفضل إنجاز لها في نسخة 1994 في الولايات المتحدة، والذي تأهلت فيه إلى دور الـ16 وودعته أمام السويد، ولم تتمكن من تكرار هذا الإنجاز بعد ذلك، إذ خرجت في كل النسخ التالية من دور المجموعات.

وحلّ المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة التي تضمّ أيضا منتخبات، الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ووصف رينارد المجموعة بالصعبة في تصريحات له بعد نهاية مراسم القرعة، فقال: "قرعة صعبة لنا، الأرجنتين بطل كوبا أميركا مؤخرا، والمكسيك وبولندا منتخبات جيدة، ولكن هذه كأس العالم وهذا المكان الذي نريد أن نتواجد فيه وهذا هو المتوقع".

الساموراي الياباني

وتأهلت اليابان إلى مونديال قطر عقب حلولها ثانية في مجموعتها خلف السعودية، وضمنت وجودها للمرة السابعة في النهائيات بعد أعوام 1998 و2002 و2006 و2010 و2014 و2018.

وسبق لليابان أن استضافت نهائيات كأس العالم بالشراكة مع كوريا الجنوبية في 2002، وقدمت حينها أفضل نسخة لها، إذ حققت إنجازًا باعتلاء صدارة مجموعتها التي كانت تضم روسيا وبلجيكا وتونس، لكنها أفاقت من نشوتها على وقع الهزيمة في دور الـ16 بهدف دون رد أمام منتخب تركيا الذي نال المركز الثالث في ذلك المونديال.

وجاءت اليابان في المجموعة الخامسة في مواجهات قوية ستجمعها مع ألمانيا وإسبانيا، وكوستاريكا آخر متأهلة بعد فوزها على نيوزلندا 1-صفر الثلاثاء في قطر.

تأهل سادس لإيران

وبلغت إيران نهائيات كأس العالم بتصدرها المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية (برصيد 25 نقطة)، وذلك للمرة السادسة أيضا في تاريخها.

وتلعب إيران في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قوية هي: إنجلترا والولايات المتحدة، وويلز التي تأهلت على حساب أوكرانيا في الملحق الأوروبي.

ورغم كونه من أنجح المنتخبات على المستوى الآسيوي، فإن منتخب إيران لم يُسجل حضورا لافتا ولم يتمكن من تجاوز الدور الأول في تاريخ مشاركاته المونديالية.

الشمشون الكوري

وحجزت كوريا الجنوبية مقعدها في نهائيات كأس العالم في قطر بجمعها 23 نقطة وضعتها ثانية بعد إيران في المجموعة الأولى.

وتمتلك كوريا الجنوبية أفضل سجل مونديالي في تاريخ مشاركات المنتخبات الآسيوية، حيث وصلت إلى النهائيات في 10 مناسبات سابقة، أعوام 1954 و1986 و1990 و1994 و1998 و2002 و2006 و2010 و2014 و2018.

وكان مونديال 2002 الذي استضافته على أرضها بالمشاركة مع اليابان، الأفضل للمنتخب الكوري الجنوبي، بعدما سجل نتائج مميزة أوصلته للدور نصف نهائي، قبل الهزيمة أمام نظيره الألماني (وصيف البطولة).

واحتلت كوريا الجنوبية المركز الرابع في ذلك المونديال، عقب خسارتها أمام تركيا 2-3.

وتلعب كوريا الجنوبية في النهائيات القادمة في المجموعة الثامنة إلى جانب البرتغال وغانا والأوروغواي.