هالاند مانشستر سيتي ونونيز ليفربول.. منازلة تهديفية نارية بين عملاقين في البريميرليغ

بعد إعلان مانشستر سيتي وبنفيكا عن ضم الأول للنجم النرويجي إيرلينغ هالاند وانتقال النجم الأوروغوياني داروين نونيز إلى ليفربول، فإن جماهير كرة القدم عموما والبريميرليغ خصوصا أمام منازلة تهديفية نارية بين هدافين من العيار الثقيل.

وهذان النجمان سيضيفان حرارة على منافسة أساسا شرسة بين "السيتزنز" و"الريدز" والتي انتهت الموسم الماضي بتتويج مان سيتي بلقب البريميرليغ في الجولة الأخيرة من البطولة الإنجليزية.

وما يعزز نظرية المنازلة النارية هو أرقام النجمين الموسم الماضي مع دورتموند وبنفيكا.

هالاند موسم 2021-2022: 29 هدفا و7 تمريرات حاسمة في 30 مباراة.

نونيز موسم 2021-2022: 34 هدفاً و4 تمريرات حاسمة في 41 مباراة.

وكان مان سيتي (بطل الدوري الإنجليزي الممتاز) أعلن في مايو/أيار الماضي أنه توصل إلى اتفاق مع دورتموند على الشرط الجزائي في عقد هالاند، وقيمته 63 مليون دولار.

ووقع هالاند (21 عاما) عقدا لمدة 5 أعوام مع مانشستر سيتي، وسينضم رسميا إلى فريق المدرب بيب غوارديولا في الأول من الشهر المقبل.

أما بنفيكا البرتغالي، فقد أعلن أمس التوصل إلى اتفاق لانتقال نونيز إلى ليفربول.

وذكر بنفيكا أن المهاجم الأوروغوياني سينتقل إلى ليفربول مقابل 64 مليون جنيه إسترليني (75 مليون يورو) إلى جانب متغيرات محتملة تصل إلى 25 مليون يورو.

وكان نونيز انضم إلى بنفيكا عام 2020 قادما من فريق الدرجة الثانية الإسباني ألميريا مقابل نحو 24 مليون يورو.