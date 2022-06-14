كرة قدم

رسميا.. نونيز ينضم لليفربول بعقد يمتد 6 سنوات

نونيز بقميص ليفربول
نونيز بقميص ليفربول (مواقع التواصل)
14/6/2022-|آخر تحديث: 14/6/202210:15 PM (مكة المكرمة)

أعلن نادي ليفربول -وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم- اليوم الثلاثاء تعاقده مع داروين نونيز في عقد طويل المدة بعد أن أكمل مهاجم أوروغواي انتقاله من بنفيكا.

وكان بنفيكا البرتغالي أعلن أمس الاثنين أنه توصل لاتفاق مع ليفربول بشأن انتقال نونيز (22 عاما) في صفقة تبلغ قيمتها المبدئية 75 مليون يورو (78.17 مليون دولار)، بالإضافة إلى 20 مليون يورو رسوما إضافية.

وتصدر نونيز قائمة هدافي الدوري البرتغالي الممتاز الموسم الماضي، وأحرز 34 هدفا في جميع المسابقات مع بنفيكا، من بينها أهداف في مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وستحسم الصفقة بعد حصول اللاعب على تصريح العمل والبطاقة الدولية.

المصدر : رويترز