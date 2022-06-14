رسميا.. نونيز ينضم لليفربول بعقد يمتد 6 سنوات

أعلن نادي ليفربول -وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم- اليوم الثلاثاء تعاقده مع داروين نونيز في عقد طويل المدة بعد أن أكمل مهاجم أوروغواي انتقاله من بنفيكا.

وكان بنفيكا البرتغالي أعلن أمس الاثنين أنه توصل لاتفاق مع ليفربول بشأن انتقال نونيز (22 عاما) في صفقة تبلغ قيمتها المبدئية 75 مليون يورو (78.17 مليون دولار)، بالإضافة إلى 20 مليون يورو رسوما إضافية.

محارب سيليستي جديد في كتيبة الريدز 🌠 ابن مدينة أرتيجاس أصبح بشكل رسمي ضمن خيارات ليفربول الهجومية المستعدة لغزو شباك الخصوم 💥 pic.twitter.com/VSuE3iLCan — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 14, 2022

وتصدر نونيز قائمة هدافي الدوري البرتغالي الممتاز الموسم الماضي، وأحرز 34 هدفا في جميع المسابقات مع بنفيكا، من بينها أهداف في مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

اللحظة التي كنتم جميعًا في انتظارها 😉 رسميًا… داروين نونيز ليفربولي 🔴✍️pic.twitter.com/QWklBrGWle — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 14, 2022

وستحسم الصفقة بعد حصول اللاعب على تصريح العمل والبطاقة الدولية.