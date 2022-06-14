منتخب فلسطين يتأهل لكأس أمم آسيا للمرة الثالثة على التوالي

تأهل منتخب فلسطين لكرة القدم إلى نهائيات كأس أمم آسيا للمرة الثالثة على التوالي، بعدما تغلب على نظيره الفلبيني برباعية نظيفة اليوم الثلاثاء بالجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا 2023.

وحقق المنتخب الفلسطيني الانتصار الثالث على التوالي ليفوز بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط ويحسم تأهله إلى النهائيات، بينما تجمد رصيد منتخب الفلبين عند 4 نقاط في المركز الثاني.

ويحتل منتخب اليمن المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويليه منتخب منغوليا في المركز الرابع بدون رصيد، وذلك قبل مباراتهما المقررة اليوم.

وعلى ملعب اتحاد كرة القدم في منغوليا بالعاصمة أولان باتور، تقدم منتخب "الفدائيون" على نظيره الفلبيني بهدفين في الشوط الأول سجلهما صالح شحادة (31) وتامر صيام (42).

وفي الشوط الثاني، أضاف محمد يامين (55) ومحمود أبو وردة (72) الهدفين الثالث والرابع لفلسطين.