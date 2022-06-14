البافاري يصر على ضم ماني.. عرض ثالث من بايرن ميونخ إلى ليفربول

يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم لتقديم عرض ثالث إلى ليفربول لضم المهاجم السنغالي ساديو ماني مقابل 40 مليون يورو، وفق ما أفادته صحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية اليوم الثلاثاء.

وذكرت "بيلد" أن إدارة نادي بايرن وافقت على تقديم عرض يتضمن حصول ليفربول على 35 مليون يورو، إضافة لـ5 ملايين يورو أخرى بناء على مشاركات وأداء اللاعب.

وأشار التقرير أيضا إلى أن ماني (30 عاما) اتفق بالفعل مع بايرن على أن يكون انتقاله للفريق بعقد يمتد لـ3 سنوات.

وكان ماني انتقل إلى ليفربول في 2016، ويمتد عقد اللاعب مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

وكانت التقارير أشارت إلى أن بايرن قدم عرضين آخرين لليفربول أقل في القيمة وأن النادي الإنجليزي رفض كليهما.

ويرغب الفريق البافاري، في ضم ماني في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعب سيرج نابري والمهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق البافاري.

ويمتد عقد كل من اللاعبين حتى 2023، وقال ليفاندوفسكي إنه يرغب في الرحيل عن الفريق هذا الصيف، رغم أن بايرن أشار إلى أنه لن يتركه يرحل.