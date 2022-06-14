بالفيديو.. كوستاريكا آخر المتأهلات لكأس العالم 2022 في قطر بفوزها على نيوزيلندا

قاد هدف مبكر من جويل كامبل كوستاريكا إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزها على 10 لاعبين من نيوزيلندا 1-صفر في الملحق العالمي، لتقتنص آخر مقعد في نهائيات قطر 2022 اليوم الثلاثاء.

وسجّل مهاجم أرسنال السابق هدف كوستاريكا بعد 3 دقائق من البداية، بعدما تلقى تمريرة من جويسون بينيت بين اثنين من المدافعين‭ ،‬ليطلق تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

لكن نيوزيلندا شعرت بالضيق بعد إلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR) هدف التعادل الذي سجلته في الدقيقة 39؛ بداعي وجود مخالفة خلال بناء الهجمة، قبل أن يضع كريس وود الكرة في الشباك.

وأظهرت مراجعة الهدف بتقنية الفيديو وجود عرقلة من ماثيو جاربيت ضد أوسكار دوراتي، فيما بدا قرارا قاسيا.

واضطر المنتخب النيوزيلندي لاستكمال المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد كوستا بارباروزيس في الدقيقة 69.

وأنهت مباراة الملحق العالمي بين الفريق صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، والفائز من اتحاد أوقيانوسيا على ملعب أحمد بن علي في مدينة الريان -أحد ملاعب كأس العالم 2022- التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، والتي تقام بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

ومن المقرر أن يلعب منتخب كوستاريكا في المجموعة الخامسة بكأس العالم، التي تضم أيضا منتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان.