غموض حول مستقبل المدرب إيهاب جلال.. كوريا الجنوبية تقسو على مصر في ودية دولية
خسرت مصر 4-1 أمام كوريا الجنوبية صاحبة الأرض، اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية لكرة القدم قد تكون الأخيرة للمدرب إيهاب جلال وسط غموض حول مستقبله.
وسجل هوانج أوي-جو وكيم يانج-جوون هدفي كوريا في غضون 5 دقائق من الشوط الأول، وقلص مصطفى محمد الفارق لمصر في الدقيقة الـ37.
وقبل 5 دقائق من نهاية المباراة، سجلت كوريا بواسطة تشو جي-سونغ وكون تشانغ-هون، لتتعرض مصر لهزيمة ثقيلة في ثالث مباراة للمدرب الجديد جلال الذي قد يرحل سريعا عن منصبه.
وثارت تكهنات حول مصير جلال بعد خسارة مصر 2-صفر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية منذ أيام، وأعلن الاتحاد المصري أنه سيتخذ "قرارات حاسمة" بعد اجتماع يوم الخميس المقبل.
ووصل الأمر إلى أن جمال علام رئيس الاتحاد المصري قال إنه بدأ البحث عن مدرب أجنبي، قبل أن يتراجع لاحقا ويقول إن هذا لا يعني بالضرورة إقالة جلال من منصبه نهاية الأسبوع الجاري.
[GOAL] 대한민국🇰🇷 1-0 🇪🇬이집트
전반 16분, 손흥민→김진수→황의조로 이어지는 환상골!
92라인 선수들이 만들어낸 완벽한 플레이입니다!#대한민국 #축구 #국가대표팀 #친선경기 #그_시간이_왔다 pic.twitter.com/jGVQf9QvZe
— 대한축구협회(KFA) (@theKFA) June 14, 2022
[GOAL] 대한민국🇰🇷 2-0 🇪🇬이집트
전반 22분, 코너킥 상황, 김영권의 집중력이 골을 만들어냅니다!
대한민국이 전반부터 완벽하게 경기를 주도합니다!✨#대한민국 #축구 #국가대표팀 #친선경기 #그_시간이_왔다 pic.twitter.com/D7PieLUkNV
— 대한축구협회(KFA) (@theKFA) June 14, 2022
[GOAL] 대한민국🇰🇷 3-1 🇪🇬이집트
후반 40분, 조규성의 오른발에 제대로 걸렸습니다✨#대한민국 #축구 #국가대표팀 #친선경기 #그_시간이_왔다 pic.twitter.com/J3tYk1tP1Q
— 대한축구협회(KFA) (@theKFA) June 14, 2022