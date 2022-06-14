غموض حول مستقبل المدرب إيهاب جلال.. كوريا الجنوبية تقسو على مصر في ودية دولية

خسرت مصر 4-1 أمام كوريا الجنوبية صاحبة الأرض، اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية لكرة القدم قد تكون الأخيرة للمدرب إيهاب جلال وسط غموض حول مستقبله.

وسجل هوانج أوي-جو وكيم يانج-جوون هدفي كوريا في غضون 5 دقائق من الشوط الأول، وقلص مصطفى محمد الفارق لمصر في الدقيقة الـ37.

وقبل 5 دقائق من نهاية المباراة، سجلت كوريا بواسطة تشو جي-سونغ وكون تشانغ-هون، لتتعرض مصر لهزيمة ثقيلة في ثالث مباراة للمدرب الجديد جلال الذي قد يرحل سريعا عن منصبه.

وثارت تكهنات حول مصير جلال بعد خسارة مصر 2-صفر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية منذ أيام، وأعلن الاتحاد المصري أنه سيتخذ "قرارات حاسمة" بعد اجتماع يوم الخميس المقبل.

ووصل الأمر إلى أن جمال علام رئيس الاتحاد المصري قال إنه بدأ البحث عن مدرب أجنبي، قبل أن يتراجع لاحقا ويقول إن هذا لا يعني بالضرورة إقالة جلال من منصبه نهاية الأسبوع الجاري.