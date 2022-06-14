شاهد.. تونس تهزم اليابان وتحرز لقب كأس "كيرين" الودية

أحرزت تونس لقب كأس "كيرين" الودية لكرة القدم بعد فوزها بثلاثية نظيفة على اليابان صاحبة الأرض في نهائي البطولة الرباعية اليوم الثلاثاء.

وسجل ثلاثية "نسور قرطاج" محمد علي بن رمضان (55 من ركلة جزاء) وفرجاني ساسي (76) وعصام الجبالي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وكانت تونس قد فازت 2-صفر على تشيلي، في حين تفوقت اليابان 4-1 على غانا في نصف نهائي البطولة الودية استعدادا لنهائيات كأس العالم التي تنطلق بقطر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتبلغ قيمة الجائزة للفريق المتوج بالدورة 250 ألف دولار أمريكي.

ويستعد المنتخب التونسي لخوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه في مونديال قطر 2022 حيث يتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا حاملة اللقب والدانمارك وأستراليا.