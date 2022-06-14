بالفيديو.. وفاة حكم بعد تعرضه لاعتداء "وحشي" من اللاعبين والمشجعين بالسلفادور

توفي الحكم السلفادوري خوسيه أرنولدو أمايا بعد إصابته بنزيف داخلي إثر تعرضه لهجوم عنيف من اللاعبين والمشجعين عقب طرده لاعبا في مباراة رسمية للهواة بالسلفادور.

وأصدر الاتحاد السلفادوري لكرة القدم بيانا رسميا أمس الاثنين يدين فيه الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الحكم من الجماهير واللاعبين أثناء تحكيمه مباراة على ملعب تولوكا في العاصمة سان سلفادور.

وقال الاتحاد في بيانه "كاتحاد، نشجب وندين أي أعمال عنف في الأحداث الرياضية. اللجنة التنفيذية بالاتحاد تشاطر عائلة أمايا حزنها".

✝️| La Federación Salvadoreña de Fútbol lamenta el fallecimiento del árbitro José Arnoldo Amaya. pic.twitter.com/gVscusks93 — FESFUT (@fesfut_sv) June 13, 2022

وفي تفاصيل الواقعة، أوضح الاتحاد أن الحكم -الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني لحكام كرة القدم في السلفادور- تعرض لاعتداء "وحشي" نهاية الأسبوع الماضي نُقل إثره إلى المستشفى، ونتيجة لإصابته البالغة توفي هناك.

ووثّق مقطع فيديو لحظة الاعتداء العنيف على الحكم من العشرات الذين اقتحموا أرض الملعب، ولم يصل أمن الملعب إلى أمايا إلا بعد إصابته إصابات بالغة نتيجة الاعتداء الدامي.

ونقل سريعا إلى المستشفى، لكن محاولات إنقاذه لم تنجح وتوفي متأثرا بجراحه المتفرقة.

مقتل الحكم " خوسيه ارنولد أمايا " في السلفادور 🇸🇻 بعد تعرضه لإعتداء من اللاعبين و المشجعين في تولوكا ، و قد توفي الحكم بعد نقله للمستشفى بعد تعرضه لنزيف حاد .#JoséArnoldoAmaya pic.twitter.com/ouM1nF8fLE — ViVA SPORT (@ViVA__SPORT) June 14, 2022

وأشار البيان إلى أن مايا (63 عاما) يتمتع بخبرة 20 عاما في الملاعب، وأدار عددا من بطولات الشباب ودوريات الهواة في السلفادور.

ونعى ناشطون من السلفادور وغيرها من دول العالم الحكم الذي وافته المنية نتيجة العنف في ملاعب كرة القدم، مبدين أسفهم لما حدث مع أمايا.

وكتب أحد الصحفيين السلفادوريين في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر معلقا على الحادث "حقيقة مؤسفة، توفي الحكم أمايا بعد تعرضه لهجوم من قبل المشجعين واللاعبين في الملعب".

Lamentable hecho: El reconocido árbitro de Soyapango, Arnoldo Amaya falleció tras ser atacado por aficionados y jugadores en la cancha de la Miralvalle. pic.twitter.com/Rw4fWPEKav — Jorge Benítez (@benitez_31) June 13, 2022

في حين وصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية ما حدث بـ"المأساة في عالم كرة القدم".

وذكرت تقارير محلية أن السلطات الأمنية تعمل على تقديم ​​الشخص المسؤول عن مقتل الحكم أمايا للقضاء في أقرب فرصة.

وأصبح الاعتداء على الحكام ظاهرة في بعض الدوريات، وذلك نتيجة ضعف حماية الحكام، وكذلك عدم اتخاذ عقوبات رادعة على المعتدين في أغلب الأحيان.

Neste fim de semana, o árbitro José Arnoldo Amaya, de 63 anos, morreu após ser agredido por jogadores e adeptos de uma equipa de El Salvador. Ele sucumbiu aos ferimentos momentos depois de chegar ao hospital. RIP 💔 pic.twitter.com/XFXSMPPiys — GoncaloDias17 🇦🇷 (@goncalo_diass17) June 14, 2022

This weekend, 63-year-old referee José Arnoldo Amaya died after being attacked by players and supporters of a team in El Salvador. 🇸🇻 He passed away moments after arriving at the hospital. RIP. 🙏🕊 pic.twitter.com/vuJcNqa3xf — Sunday League (@SundayShoutsFC) June 14, 2022

Fallece árbitro José Arnoldo Amaya de 63 años victima de violencia pic.twitter.com/gaYIle4GQs — Omar Angulo 🇸🇻 (@omarangulo503) June 13, 2022