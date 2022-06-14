بالفيديو.. منتخب المغرب يهزم ليبيريا ويقترب من التأهل لكأس الأمم الأفريقية

سجّل منتخب المغرب هدفين في دقيقتين بالشوط الثاني، ليفوز 2-صفر على مضيفه منتخب ليبيريا في الدار البيضاء، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم يوم الاثنين.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط، ليقترب من التأهل إلى النهائيات التي تستضيفها ساحل العاج العام المقبل، حيث يتقدم بفارق 6 نقاط عن جنوب أفريقيا وليبيريا بعد خوضهما مباراة واحدة فقط.

وتضمّ المجموعة 11 من التصفيات 3 منتخبات فقط، بعد استبعاد زيمبابوي بسبب الإيقاف الدولي.

وكان من المفترض أن تقام هذه المباراة في منروفيا، لكن عدم وجود ملعب يتوافق مع المعايير الدولية دفع اتحاد ليبيريا للموافقة على إقامة المباراة في المغرب.

ووجد منتخب المغرب -الذي كان يسانده أكثر من 25 ألف متفرج في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء- صعوبات كبيرة في الشوط الأول رغم السيطرة على المباراة، إذ لم يسدد لاعبوه سوى مرتين خارج المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، حصل المغرب على ركلة جزاء تسبب فيها أمين حارث ونفذها بنجاح لاعب الوسط فيصل فجر في الدقيقة 56.

وأضاف المهاجم يوسف النصيري الهدف الثاني بعدها بدقيقتين إثر تمريرة بينية من عز الدين أوناحي، ليضع مهاجم إشبيلية الإسباني الكرة في الشباك من مدى قريب.

واستهلّ منتخب المغرب مشواره في التصفيات بالفوز على جنوب أفريقيا 2-1.