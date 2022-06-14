كرة قدم

بالفيديو.. أستراليا تهزم بيرو وتتأهل لكأس العالم 2022 في قطر

FIFA World Cup Qualifier - Australia v Peru
لاعبو أستراليا يحتفلون بالفوز على بيرو والتأهل لمونديال قطر 2022 (رويترز)
14/6/2022-|آخر تحديث: 14/6/202212:48 AM (مكة المكرمة)

تأهل المنتخب الأسترالي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، إثر فوزه 5-4 على بيرو بركلات الترجيح، بعد وقت إضافي في الدوحة يوم الاثنين.

وتعادلت أستراليا -التي تأهلت إلى نسخة 2018 في مونديال روسيا- سلبيا مع بيرو في الوقتين الأصلي والإضافي، لتحسم تأهلها إلى قطر عبر ركلات الترجيح.

ولعب المنتخبان مباراة مغلقة، غلب فيها الأداء الدفاعي وسط استحواذ أكبر على الكرة من جانب بيرو، لكن الخطورة كانت لصالح أستراليا خصوصا في الشوط الثاني.

ومع فشل الطرفين في التسجيل خلال الـ90 دقيقة الرسمية لزمن اللقاء، تم اللجوء إلى شوطين إضافيين، لكن ظلت النتيجة كما هي.

وابتسمت ركلات الترجيح في النهاية لأستراليا، التي سجلت 5 ركلات مقابل 4 للبيرو، ومنحتها بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة السادسة في تاريخها.

وتلعب أستراليا في نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا حاملة اللقب والدانمارك وتونس، بحسب نتائج القرعة التي جرت في الأول من نيسان/أبريل الماضي.

المصدر : رويترز