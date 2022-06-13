قال إنه "في المكان الصحيح لتحقيق طموحه".. هالاند ينضم رسميا لمانشستر سيتي

أعرب النجم النرويجي إيرلينغ هالاند عن شعوره بالفخر بإتمام نادي مانشستر سيتي صفقة التعاقد معه من بوروسيا دورتموند.

وكان مان سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلن في مايو/أيار الماضي أنه توصل إلى اتفاق مع دورتموند على الشرط الجزائي في عقد اللاعب، وقيمته 63 مليون دولار.

ووقع هالاند (21 عاما) عقدا لمدة 5 أعوام مع مانشستر سيتي، وسينضم رسميا إلى الفريق المدرب بيب غوارديولا في الأول من الشهر المقبل.

ويعد هالاند، وهو نجل آلف إينج هالاند الذي لعب لمانشستر سيتي بين عامي 2000 و2003، واحدا من أبرز النجوم في الوقت الحالي، وقد سجل 86 هدفا خلال 89 مباراة خاضها في موسمين ونصف الموسم مع بوروسيا دورتموند.

وقال هالاند "هو يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي. دائما ما كنت أشاهد مانشستر سيتي، وكنت أحب ذلك في المواسم الأخيرة".

وأضاف "تشعر بالإعجاب إزاء أسلوبهم في اللعب، فالأداء مثير والفريق يصنع العديد من الفرص".

وتابع "الفريق يضم العديد من اللاعبين من طراز عالمي، وبيب (غوارديولا) واحد من أفضل المدربين على الإطلاق، لذلك أعتقد أنني في المكان الصحيح والمناسب لتحقيق طموحي".

وختم "أرغب في تسجيل الأهداف، والفوز بالألقاب والتطور كلاعب كرة قدم، وأنا واثق من أنني يمكنني تحقيق ذلك هنا. هي خطوة هائلة بالنسبة لي، ولا أطيق انتظار البدء في الاستعدادات للموسم".

يذكر أن هالاند سجل 5 أهداف لمنتخب بلاده في 4 مباريات بدوري الأمم الأوروبية ليتصدر قائمة هدافي البطولة القارية، كما أنه سجل 20 هدفا في 21 مباراة مع منتخب بلاده، وبات يحتل المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده، ويبتعد بفارق 12 هدفا فقط عن متصدر القائمة.