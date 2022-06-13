كرواتيا تنهي آمال فرنسا في بلوغ نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

انتهت آمال فرنسا حاملة اللقب في بلوغ الدور قبل النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد خسارتها 1-صفر أمام ضيفتها كرواتيا يوم الاثنين، لتفشل في تحقيق أي انتصار في النسخة الحالية حتى الآن.

وتتذيل بطلة العالم المجموعة الأولى بنقطتين، بعد خسارتها مرتين وتعادلها في مثلهما، متأخرة بخمس نقاط عن كرواتيا التي انتصرت بفضل ركلة جزاء مبكرة من لوكا مودريتش.

وتغلّبت الدانمارك على النمسا لتتقدم إلى الصدارة بتسع نقاط. ولا يمكن لفرنسا بلوغ هذا الرصيد، كما أنها تواجه خطر الهبوط إلى المستوى الثاني.

تغييرات ديشان لم تنقذ فرنسا

وأدخل مدرب فرنسا ديدييه ديشان تغييرات مرة أخرى على تشكيلته لإراحة اللاعبين في نهاية الموسم، ولم يستطع إشراك أفضل تشكيلة خلال المباريات الأربع التي أقيمت كلها هذا الشهر.

وافتقرت فرنسا للإبداع في خسارتها أمام الدانمارك، بالإضافة إلى التعادل مع كرواتيا والنمسا، قبل الهزيمة اليوم الاثنين أمام فريق انتصرت عليه قبل 4 أعوام في نهائي كأس العالم في روسيا.

ونفذ مودريتش ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة الخامسة بعد تدخل إبراهيما كوناتي على أنتي بوديمير، ليرفع مودريتش رصيده إلى 22 هدفا في 152 مباراة مع كرواتيا.

وأهدر كيليان مبابي فرصتين لفرنسا، فيما كان يوسيب بريكالو قريبا من تعزيز تفوق كرواتيا في الدقيقة 17.

وأجرى ديشان تغييرين في بداية الشوط الثاني، إذ أشرك أورليان تشواميني وبنجامين بافارد بدلا من أبوبكر كمارا وجول كوندي.

وعاد مبابي ليهدر فرصتين مرة أخرى، حيث أنقذ إيفيتسا إيفوشيتش مرماه بسهولة.

وشارك أنطوان غريزمان بدلا من ماتيو الغندوزي، لكن دون فائدة لفرنسا التي فشلت في هز الشباك لأول مرة بعد 23 مباراة.

وقال ديشان "كان شهرا صعبا فيما يتعلق بالنتائج. لم نملك الحيوية والقوة أمام فرق كانت لديها حيوية وطاقة أكبر".

وأضاف "فقدنا الثقة بالنفس بمرور الوقت، لكننا افتقرنا للحيوية أكثر. من الصعب للغاية أن تخوض كل هذه المباريات".

الدانمارك تهزم النمسا وتتصدر

وسجل يوناس فيند هدفا وصنع آخر ليقود الدانمارك إلى الفوز 2-صفر على ضيفتها النمسا في المجموعة الأولى بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، ليحافظ أصحاب الأرض على الصدارة بعد 4 مباريات في ملعب باركن.

وافتتح المهاجم البالغ عمره 23 عاما التسجيل في الدقيقة 21، وأضاف أندرياس سكوف أولسن الهدف الثاني بتسديدة أرضية بباطن القدم، بعد تمريرة من فيند داخل منطقة الجزاء قبل 9 دقائق من الاستراحة.

واستقبلت الجماهير لاعب الوسط كريستيان إريكسن بحفاوة بالغة، عقب مشاركته في الشوط الثاني بعد عام ويوم واحد من سقوطه في الملعب ذاته بسبب مشكلة في القلب في مباراة بدور المجموعات في بطولة أوروبا 2020 أمام فنلندا، وكاد أن يهزّ الشباك بتسديدة في الدقيقة 87، لكن الكرة علت المرمى.

ورفع الفوز رصيد الدانمارك إلى 9 نقاط متقدمة بفارق نقطتين على كرواتيا، وتحتل النمسا المركز الثالث بأربع نقاط.