شاهد.. مارسيلو يودع ريال مدريد "النادي الأعظم في العالم" بالبكاء

لم يتمالك النجم البرازيلي مارسيلو نفسه في كلمته خلال مؤتمر حفل الوداع الذي نظمه ريال مدريد لتكريم قائد الفريق على سنواته الطويلة التي قضاها مع "الملكي".

وظهر مارسيلو -اليوم الاثنين- في مقطع فيديو مؤثر وهو يبكي خلال كلمته في المؤتمر الوداعي، وسط حضور كل من أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس ومدرب الفريق كارلو أنشيلوتي، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز.

🤍 😢 Si se te cae una lagrimilla viéndolo, normal… La emoción de @MarceloM12 en su adiós al @realmadrid

🥰 El bonito recuerdo para utilleros, fisios… los que hacen el "trabajo sucio"

💭 El recuerdo a @RaulGonzalez como "ejemplo" pic.twitter.com/lqchIeKR57 — MARCA (@marca) June 13, 2022

🤍 La despedida del presidente del @realmadrid, Florentino Pérez, a @MarceloM12, con recuerdos para su familia y sus orígenes 🖥 SEÑAL TV en directo https://t.co/piMXyYQz6i pic.twitter.com/PCdMVEGEHq — MARCA (@marca) June 13, 2022

وبدا التأثر واضحا على وجوه الحاضرين في وداع مارسيلو، حيث كان من بين الحاضرين، زملاؤه في الفريق، مثل داني كارفاخال وماركو أسينسيو، إضافة إلى عائلة البرازيلي.

وقال مارسيلو "لعبت لأعظم ناد في العالم، أشكر زوجتي وأطفالي الذين شاهدوني وأنا ألعب لريال مدريد، هذا ليس وداعا لأنني لن أغادر ريال مدريد".

وأكد "لن أعتزل، أشعر أنه بإمكاني اللعب بعد، أنا أشجع ريال مدريد ولكن لن تكون مشكلة إذا واجهته يوما ما لأنني محترف".

وودع بيريز -خلال المؤتمر الصحفي- مارسيلو بعد 16 عاما قضاها بقميص ريال مدريد، وحقق خلالها العديد من الألقاب.

وأصبح مارسيلو (34 عاما) أكثر اللاعبين في التاريخ حصدا للألقاب مع الفريق حيث اجتاز اللاعب رصيد الأسطورة باكو خينتو مع الريال، عندما توج بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنقضي ليكون اللقب الـ24 له مع الفريق، قبل أن يعزز هذا الرصيد بلقب دوري أبطال أوروبا ليرفع رصيده إلى 25 لقبا مع الريال.

وأحرز مارسيلو هذين اللقبين مع الريال كقائد للفريق، بعدما حمل شارة القيادة خلفا للمدافع الإسباني سيرجيو راموس.

وحصد مارسيلو مع الريال 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب في كأس العالم للأندية، و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و6 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، و5 ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

وكان مارسيلو انتقل إلى الريال في نهاية عام 2006 على أمل تحقيق مسيرة رائعة أسوة بمواطنه روبرتو كارلوس، وبدأ مشاركاته مع الفريق في يناير/كانون الثاني 2007.

وخاض مارسيلو 545 مباراة مع الريال، ليكون ثامن أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ النادي.