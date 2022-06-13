رسميا.. بنفيكا يعلن انتقال الأوروغوياني نونيز إلى ليفربول

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم التوصل إلى اتفاق لانتقال لاعبه داروين نونيز إلى ليفربول الإنجليزي.

وذكر بنفيكا، في بيان نشره على موقعه صباح اليوم الاثنين، أن المهاجم الأوروغوياني سينتقل إلى ليفربول مقابل 64 مليون جنيه إسترليني (75 مليون يورو)، إلى جانب متغيرات محتملة تصل إلى 25 مليون يورو.

وكان نونيز انضم إلى بنفيكا عام 2020 قادما من فريق الدرجة الثانية الإسباني ألميريا مقابل نحو 24 مليون يورو، وسجل 45 هدفا خلال 85 مباراة مع الفريق، وشارك أساسيا في 61 مباراة في كل المسابقات.

وأوضح بنفيكا أن حسم الصفقة سيعتمد على الاتفاق على البنود الشخصية بين نونيز وممثليه ونادي ليفربول.

وقدم نونيز (22 عاما) موسما استثنائيا مع بنفيكا في 2021-2022؛ إذ سجل 34 هدفا خلال 41 مباراة في كل المسابقات.