بالأرقام.. لماذا ميسي أفضل لاعب في الـ10 سنوات الأخيرة؟

لا يختلف اثنان على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ولكن الإحصاءات تشير إلى أنه الأفضل في الـ10 سنوات الأخيرة، إذ يتقدم بفارق كبير -وفقا للأرقام- على أقرب منافسيه.

فاللاعب الذي أمضى معظم مسيرته الكروية مع برشلونة، وقاده إلى عشرات الألقاب المحلية والأوروبية والدولية، انتقل موسم 2021-2022 إلى باريس سان جيرمان، وفاز معه بلقب الدوري الفرنسي، كما قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كوبا أميركا عام 2021 ليكون أول لقب كبير يحرزه مع منتخب "التانغو".

وفي دراسة إحصائية لموقع "أوبتا" (OPTA) المتخصص في بيانات لاعبي كرة القدم، تصدر قائد المنتخب الأرجنتيني قائمة الهدافين وصانعي الأهداف منذ موسم 2012-2013 حتى 2021-2022.

قائمة الهدافين:

الأرجنتيني ليونيل ميسي: 311 هدفا البرتغالي كريستيانو رونالدو: 298 هدفا البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 282 هدفا الأورغوياني لويس سواريز: 233 هدفا الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ: 196 هدفا

قائمة صانعي الأهداف: