أقر الـ5 تبديلات ويدرس تركيب كاميرات بملابس الحكام.. الفيفا واثق من استخدام تقنية التسلل شبه الآلية بمونديال قطر 2022

‭‭‬‬‬قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، اليوم الاثنين، إن الفيفا واثق بأن تقنية شبه آلية للمساعدة في اتخاذ قرارات أسرع في التسلل، ستكون جاهزة لكأس العالم بقطر في وقت لاحق هذا العام.

وستستمر التجارب على تقنية الذكاء الاصطناعي في الأشهر المقبلة، لكن إنفانتينو قال إن هناك تقدما كبيرا.

وأبلغ إنفانتينو مؤتمرا صحفيا في الدوحة بعد اجتماع مع المجلس الدولي لكرة القدم المسؤول عن تشريع قوانين اللعبة "لقد اختبرناها في كأس العالم للأندية وتبدو جيدة جدا. نحن راضون جدا، وسنتخذ قرارا في هذا الشأن قبل البطولة".

وأضاف بييرلويغي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا "أنا واثق أنه سيكون من الممكن استخدامها".

وتسمح التقنية شبه الآلية لحكم الفيديو المساعد بكشف التسلل في غضون ثوانٍ معدودة، حيث تعتمد على التعرف على مكان الكرة وإضافة 3 أبعاد لمكان اللاعب ثم تحديد مدى تعرضه للتسلل.

5 تبديلات

وكما هو متوقع، قرر المجلس الدولي المصادقة على إجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة.

وظهرت هذه اللائحة لأول مرة بسبب جائحة "كوفيد-19″، لكنها أصبحت أساسية ودائمة، رغم أنه يحق لمنظمي المسابقات المختلفة الاتفاق على لوائح أخرى.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل المثال قد سمحت بإجراء 5 تبديلات عندما اقترح الفيفا الأمر لأول مرة في مايو/أيار 2020، لكنه عاد إلى السماح بإجراء 3 تبديلات فقط بحد أقصى في الموسمين التاليين. ورغم ذلك فقد وافقت الرابطة على السماح بإجراء 5 تبديلات في الموسم المقبل.

وأقر المجلس الدولي زيادة الحد الأقصى للاعبين على مقاعد البدلاء من 12 إلى 15 لاعبا، وسيحتاج ذلك أيضا إلى موافقة منظمي البطولات المختلفة.

وسيبدأ التنفيذ الفعلي لهذه التغييرات في أول يوليو/تموز.

وناقش المجلس الدولي أيضا تعرض الحكام لاعتداءات وإمكانية تركيب كاميرات في ملابسهم لتكون بمثابة الرادع لأي تصرف أو دليل على الخطأ.

وقال إنفانتينو "سيستفيد الحكام من الحماية الممكنة حيث إنه للأسف لا يزال تحدث (الاعتداءات) في أماكن عديدة في العالم".

وأوضح أن "الاعتداءات عليهم (الحكام) تحدث من اللاعبين والمسؤولين والمشجعين وأولياء الأمور، ويجب أن نكون حازمين تماما في هذا الأمر".

وتحدث رئيس الفيفا أيضا عن التفكير في كيفية تقليص إهدار الوقت وقال "ليس من المقبول أن تكون المباراة 90 دقيقة بينما تكون مدة اللعب في المتوسط 47-48 دقيقة، لذا يجب أن نناقش ذلك".