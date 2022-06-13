الأهلي ينفصل عن مدربه موسيماني ويعين قمصان مدربا مؤقتا

أعلن نادي الأهلي المصري اليوم الاثنين الانفصال بالتراضي عن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في خطوة غير مفاجئة بعد توتر العلاقة بين الطرفين.

وبعد فترة من الشد والجذب بين الطرفين، عقب خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم صفر-2 أمام الوداد المغربي نهاية الشهر الماضي، جاءت النهاية المتوقعة بانفصال الطرفين.

ورغم واقع أن موسيماني قاد الأهلي لإحراز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين واحتلال المركز الثالث في كأس العالم للأندية مع عدة ألقاب محلية، فإن التوتر شاب العلاقة مع الإدارة من دون أسباب واضحة.

الأهلي يفسخ التعاقد مع موسيماني بالتراضي pic.twitter.com/fUaOwJ0fol — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 13, 2022

وقال الأهلي في موقعه على الإنترنت إن رئيس النادي محمود الخطيب اجتمع مع شركة الأهلي برئاسة ياسين منصور، وعضو مجلس الإدارة حسام غالي، ولجنة التخطيط "لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصا على استقرار الفريق، ونظرا لما حققه من نجاحات مع الفريق".

وأضاف بطل أفريقيا السابق "لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية".

وتابع النادي "وبعد مناقشة الموقف كاملا وبالإجماع تم احترام رغبة بيتسو موسيماني وتوجيه الشكر إليه على كل ما قدمه للنادي وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين".

وأعلن الأهلي تكليف سامي قمصان -مساعد موسيماني- بقيادة الفريق مؤقتا خلال الفترة القادمة.

الأهلي يكلف قمصان بقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت pic.twitter.com/BWXJfUtYvx — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 13, 2022

انتقادات أفضت للرحيل

وكان موسيماني تعرض لانتقادات بعدما فشل الأهلي في تحقيق أي فوز في 4 مباريات متتالية في الدوري المحلي، وقبل أن يفوز بشق الأنفس 2-1 على إنبي بهدفين في الوقت بدل الضائع في 21 مايو/أيار الماضي.

لكن بعد خسارة النهائي الأفريقي الذي أقيم من مباراة واحدة في ملعب الوداد، زادت الانتقادات من وسائل الإعلام نحو موسيماني، الذي أطلق تصريحات مثيرة أثناء وجوده في جنوب أفريقيا لقضاء إجازة.

وخاض الأهلي مباراة في دور 32 لكأس مصر أمس الأحد، من دون حضور موسيماني، وفاز 1-صفر بصعوبة على المصري بالسلوم، كما غاب عن المران اليوم الاثنين.

وكان موسيماني (57 عاما) تولى قيادة الأهلي في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد رحيل السويسري رينيه فايلر الذي رفض تجديد عقده في خضم جائحة كوفيد-19.

ورغم إعلان الأهلي في مارس/آذار الماضي تمديد عقد موسيماني عامين إضافيين، فإن المدرب الجنوب أفريقي رحل سريعا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المحلي برصيد 37 نقطة من 16 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض 20 مباراة.