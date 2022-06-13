النجوم والجماهير يدعمون إيهاب جلال بعد تصريحات رئيس الاتحاد المتضاربة بشأن مستقبله مع المنتخب المصري

حظي مدرب المنتخب المصري لكرة القدم إيهاب جلال بدعم واسع من النجوم ولاعبي المنتخب والجماهير أيضا بعد التصريحات الأخيرة المتضاربة التي تحدثت عن مستقبله مع المنتخب واحتمال التضحية به إثر الهزيمة أمام إثيوبيا.

وكان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام خرج بتصريحات تلفزيونية أمس الأول السبت عن أن اتحاد الكرة بحث عن مدرب أجنبي بديل للمنتخب، وهو ما فسره الإعلام بأنه قرار ضمني بإقالة جلال من منصبه.

وعاد اتحاد الكرة بعدها ليصدر بيانا توضيحيا على لسان علام، قال فيه "لم أصرح بإقالة جلال، وجاء تصريحي بوضوح بأننا ندرس البدائل كافة لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل وكلفنا اللجنة الفنية (حازم إمام ومحمد بركات) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب تحسبا لأي ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة".

وجاءت هذه التصريحات خلال رحلة المنتخب المصري إلى كوريا الجنوبية لخوض مباراة ودية هناك، بعد الخسارة من إثيوبيا صفر-2، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، وهي المباراة الثانية له مع المنتخب فقط، حيث كانت الأولى أمام غينيا وفازت مصر 1-صفر.

📹 ملخص المباراة: 🇪🇬 0-2 🇪🇹 بأقدام هوتيسا وبيكلي، إثيوبيا تحقق فوزًا تاريخيًا على منتخب مصر للمرة الأولى منذ 33 عامًا في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 💫#TotalEnergiesAFCONQ2023 | @footballethiop | @EFA pic.twitter.com/ebpHTYrKqk — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 9, 2022

وكان من أوائل اللاعبين الذين أبدوا دعمهم لمدربهم اللاعب محمود حسن "تريزيجيه"، الذي كتب في تغريدة على تويتر "أدعم كابتن إيهاب جلال الرجل الخلوق المحترم، ولي الشرف دائما أن أتدرب مع مدرب كبير مثلك".

ادعم كابتن ايهاب جلال الرجل الخلوق المحترم ليا الشرف دائما اني ادرب مع مدرب كبير زي حضرتك pic.twitter.com/UiimvdJbpH — Trezeguet (@Trezeguet) June 12, 2022

وشارك لاعب وسط الأهلي محمد مجدي "أفشه" عبر خاصية القصص اليومية على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام صورة تجمعه مع مدرب المنتخب المصري واضعا عليها رمز القلب والدعاء، كنوع من الدعم لجلال.

🚨🚨 محمد مجدي أفشة ينشر صورة له مع ايهاب جلال عبر انستجرام 📸 pic.twitter.com/PyPaiUHp8n — Egypt Sports Network (@ESNEgypt_) June 12, 2022

أما شريف إكرامي -حارس منتخب مصر السابق- فعلّق على ما يحدث مع جلال "بعيدا عن أي أمور فنية أو كروية، اعتذار واجب للكابتن الخلوق إيهاب جلال، الإنسان المهذب والمحترم، سواء استمر أو تمت إقالته لا يهم فهذا حال كرة القدم، إنما ما يحدث معه من تقليل واستباحه وتجريح لا يقبله أي إنسان.. كامل احترامي ودعمي لك".

بعيداً عن اي امور فنيه او كرويه اعتذار واجب للكابتن الخلوق إيهاب جلال..الانسان المهذب و المحترم..سواء استمر او تمت اقالته لا يهم فهذا حال كرة القدم..انما ما يحدث معه من تقليل و استباحه و تجريح لا يقبله اي انسان..كامل احترامي و دعمي لك — SherifEkramy (@SEkramyofficial) June 12, 2022

وعبّر لاعب خط الوسط المصري أحمد الشيخ عن دعمه لجلال، قائلا في منشور شاركه على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك "قبل أن يكون مدربي وصاحب فضل علي، فهو في قمة الأخلاق والاحترام، وما يحدث معه لا يقبله أي إنسان".

قبل أن يكون مدربى وصاحب فضل عليا

فهو فى قمة الأخلاق والإحترام ،

ومايحدث معه لا يقبله أى إنسان. pic.twitter.com/dKGbKcv6hJ — Ahmed Elsheikh (@AhmedElsheikh) June 12, 2022

وأكد نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسام ميدو اعتراضه على الحملة الموجهة ضد جلال ودعمه له حتى لو خسر أمام كوريا الجنوبية وديا.

انا معترض على ما يحدث للكابتن المحترم #ايهاب_جلال واتمنى ان يقف كل لاعبي كرة القدم معه..ما يحدث له طعنه في ظهر كل مدربي كرة القدم المصريين..عار علينا جميعا ان نقف مكتوفي الايدي دون فعل اي شئ..مهما حدث في مباراة كوريا قررت اني اروح المطار استقبله في المطار فور وصوله.. — Mido (@midoahm) June 12, 2022

وذكرت تقارير صحفية محلية أن الهجوم الشرس على إيهاب جلال والاتحاد مدبر من بعض الطامعين في الإطاحة بمجلس إدارة الاتحاد المنتخب وتعيين مجلس مؤقت برئاسة شخصيات بعينها، مع تعيين مدرب جديد موال لهم.

كل الدعم والحب والاحترام للمدرب الخلوق ايهاب جلال .في ايام قليلة تحمل بمفرده فشل سنوات وسنوات من الترهل الاداري لكل الاسماء داخل الاتحاد — khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) June 13, 2022

في حين رأى آخرون أن جلال حصل على فرصته وفشل ويجب أن يقال من تدريب المنتخب المصري.

Join me in my Space! https://t.co/NrwXFVqkHn — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) June 10, 2022