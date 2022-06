النجوم والجماهير يدعمون إيهاب جلال بعد تصريحات رئيس الاتحاد المتضاربة بشأن مستقبله مع المنتخب المصري

حظي مدرب المنتخب المصري لكرة القدم إيهاب جلال بدعم واسع من النجوم ولاعبي المنتخب والجماهير أيضا بعد التصريحات الأخيرة المتضاربة التي تحدثت عن مستقبله مع المنتخب واحتمال التضحية به إثر الهزيمة أمام إثيوبيا.

وكان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام خرج بتصريحات تلفزيونية أمس الأول السبت عن أن اتحاد الكرة بحث عن مدرب أجنبي بديل للمنتخب، وهو ما فسره الإعلام بأنه قرار ضمني بإقالة جلال من منصبه.

وعاد اتحاد الكرة بعدها ليصدر بيانا توضيحيا على لسان علام، قال فيه "لم أصرح بإقالة جلال، وجاء تصريحي بوضوح بأننا ندرس البدائل كافة لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل وكلفنا اللجنة الفنية (حازم إمام ومحمد بركات) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب تحسبا لأي ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة".

وجاءت هذه التصريحات خلال رحلة المنتخب المصري إلى كوريا الجنوبية لخوض مباراة ودية هناك، بعد الخسارة من إثيوبيا صفر-2، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، وهي المباراة الثانية له مع المنتخب فقط، حيث كانت الأولى أمام غينيا وفازت مصر 1-صفر.

وكان من أوائل اللاعبين الذين أبدوا دعمهم لمدربهم اللاعب محمود حسن "تريزيجيه"، الذي كتب في تغريدة على تويتر "أدعم كابتن إيهاب جلال الرجل الخلوق المحترم، ولي الشرف دائما أن أتدرب مع مدرب كبير مثلك".

وشارك لاعب وسط الأهلي محمد مجدي "أفشه" عبر خاصية القصص اليومية على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام صورة تجمعه مع مدرب المنتخب المصري واضعا عليها رمز القلب والدعاء، كنوع من الدعم لجلال.

أما شريف إكرامي -حارس منتخب مصر السابق- فعلّق على ما يحدث مع جلال "بعيدا عن أي أمور فنية أو كروية، اعتذار واجب للكابتن الخلوق إيهاب جلال، الإنسان المهذب والمحترم، سواء استمر أو تمت إقالته لا يهم فهذا حال كرة القدم، إنما ما يحدث معه من تقليل واستباحه وتجريح لا يقبله أي إنسان.. كامل احترامي ودعمي لك".

وعبّر لاعب خط الوسط المصري أحمد الشيخ عن دعمه لجلال، قائلا في منشور شاركه على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك "قبل أن يكون مدربي وصاحب فضل علي، فهو في قمة الأخلاق والاحترام، وما يحدث معه لا يقبله أي إنسان".

وأكد نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسام ميدو اعتراضه على الحملة الموجهة ضد جلال ودعمه له حتى لو خسر أمام كوريا الجنوبية وديا.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن الهجوم الشرس على إيهاب جلال والاتحاد مدبر من بعض الطامعين في الإطاحة بمجلس إدارة الاتحاد المنتخب وتعيين مجلس مؤقت برئاسة شخصيات بعينها، مع تعيين مدرب جديد موال لهم.

في حين رأى آخرون أن جلال حصل على فرصته وفشل ويجب أن يقال من تدريب المنتخب المصري.

