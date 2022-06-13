إحلال وتجديد.. وجه شاب لريال مدريد الموسم المقبل

بعد إعلان ريال مدريد التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني قادما من موناكو مقابل 100 مليون يورو وعقد يمتد لستة مواسم مقبلة، يكون قد شرع "الملكي" في تجديد تدريجي لخط الوسط.

وسينضم الدولي الفرنسي تشواميني (22 عامًا) إلى الأورغوياني فيدي فالفيردي (23 عاما) وإدواردو كامافينغا (19 عاما)، في محاولة من كارلو أنشيلوتي لتعزيز وتشبيب خط وسط الفريق.

من المتوقع أن يحل لاعبو خط الوسط الثلاثة المذهلون تدريجيا محل البرازيلي كاسيميرو والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، الرجال الثلاثة الذين قادوا "الميرينغي" للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وغيره من الألقاب.

وبدأ كاسيميرو (30 عاما) ومودريتش (36 عاما) وكروس (32 عاما) نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول. وخاض البرازيلي والألماني المباراة كاملة، في حين استبدل مودريتش في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعلى الرغم من تألق خط الوسط منذ موسم 2015-2016، فإنه أظهر الموسم الماضي أن هناك حاجة لتجديد الفريق بلاعبي خط الوسط الشباب.

ولعب فالفيردي وكامافينغا دورا حاسما في مسيرة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في مراحل خروج المغلوب.

وبهذا المعنى، فإن وصول تشواميني يتماشى مع فكرة تشكيل فريق ريال مدريد أكثر قوة وشراسة.

وتميز اللاعب الفرنسي في مركز لاعب خط الوسط، حيث لم يتمكن أي لاعب في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى من استخلاص الكرة أكثر منه في الموسم الماضي (101 مرة).

وهذه الحقيقة تجعله خليفة مثاليًا لكاسيميرو، وهو متخصص في هذا المنصب.

بدائل جديدة

ويسمح توقيع تشواميني لأنشيلوتي بتجربة خط وسط فريقه، ومساعدة لاعبي خط الوسط المخضرمين على الاستمتاع ببعض الراحة.

إلى ذلك، فإن ضم المدافع الألماني أنطونيو روديغر قد ينقل ديفيد ألابا إلى مواقع أكثر تقدما الموسم المقبل.

وبالكاد بعد أسبوعين من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا الـ14 في تاريخه، اتخذ ريال مدريد بالفعل خطوتين مهمتين في محاولته لتوحيد تشكيلة الموسم المقبل.

وبعد التعاقد مع مدافع ولاعب وسط، يبحث "لوس بلانكوس" الآن عن مهاجم لتعزيز منظومته التهديفية الموسم المقبل.