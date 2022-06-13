شاهد.. أوسيمن يسجل رباعية في فوز نيجيريا 10-صفر بتصفيات أمم أفريقيا

أحرز فيكتور أوسيمن 4 أهداف، ليقود نيجيريا للفوز 10-صفر على ساوتومي وبرنسيب، في تصفيات المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم بمدينة أغادير في المغرب اليوم الاثنين.

وبتلك النتيجة، حققت نيجيريا -التي أضاعت بشكل مفاجئ فرصة التأهل لكأس العالم 2022 في قطر- انتصارها الأكبر في المنافسات الدولية.

وسجل تيريم موفي هدفين لنيجيريا، في حين أحرز باقي الأهداف موزيس سايمون، وبيتر إيتيبو، وأديمولا لوكمان، وإيمانويل دينيس.

4 أهداف ⚽

تمريرتان حاسمتان 👟 🇳🇬 فيكتور أوسيمين نجم نيجيريا ساهم في 6 أهداف بشباك ساو تومي وبرينسيب ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لـ #TotalEnergiesAFCONQ2023 🦅@NGSuperEagles | @victorosimhen9 pic.twitter.com/ua6kTCN9Pk — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 13, 2022

وهذه ليست أثقل هزيمة في تاريخ ساوتومي، إذ سبق أن خسرت 11-صفر أمام الكونغو عام 1976.

وأصبح رصيد نيجيريا 6 نقاط من أول جولتين مع محاولة الوصول إلى بطولة كأس الأمم، التي تنطلق في ساحل العاج يونيو/حزيران 2023.

📹 ملخص المباراة: 🇸🇹 0-10 🇳🇬 بعشرة أهداف في شباك ساو تومي وبرينسيب، نسورُ نيجيريا تُحلق في مباراة شهدت أكبر عدد من الأهداف في #TotalEnergiesAFCONQ2023 حتى الآن. @NGSuperEagles pic.twitter.com/K0EDhqmVy9 — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 13, 2022

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات. وتلعب سيراليون مع غينيا بيساو في المباراة الأخرى بالمجموعة اليوم الاثنين.