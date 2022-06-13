كرة قدم

شاهد.. أوسيمن يسجل رباعية في فوز نيجيريا 10-صفر بتصفيات أمم أفريقيا

نيجيريا مواقع التواصل https://twitter.com/caf_online_AR/status/1536371389116334080
نيجيريا حققت أكبر فوز في تاريخها الكروي (مواقع التواصل)
13/6/2022-|آخر تحديث: 13/6/202211:03 PM (مكة المكرمة)

أحرز فيكتور أوسيمن 4 أهداف، ليقود نيجيريا للفوز 10-صفر على ساوتومي وبرنسيب، في تصفيات المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم بمدينة أغادير في المغرب اليوم الاثنين.

وبتلك النتيجة، حققت نيجيريا -التي أضاعت بشكل مفاجئ فرصة التأهل لكأس العالم 2022 في قطر- انتصارها الأكبر في المنافسات الدولية.

وسجل تيريم موفي هدفين لنيجيريا، في حين أحرز باقي الأهداف موزيس سايمون، وبيتر إيتيبو، وأديمولا لوكمان، وإيمانويل دينيس.

وهذه ليست أثقل هزيمة في تاريخ ساوتومي، إذ سبق أن خسرت 11-صفر أمام الكونغو عام 1976.

وأصبح رصيد نيجيريا 6 نقاط من أول جولتين مع محاولة الوصول إلى بطولة كأس الأمم، التي تنطلق في ساحل العاج يونيو/حزيران 2023.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات. وتلعب سيراليون مع غينيا بيساو في المباراة الأخرى بالمجموعة اليوم الاثنين.

المصدر : رويترز