شاهد.. أوسيمن يسجل رباعية في فوز نيجيريا 10-صفر بتصفيات أمم أفريقيا
أحرز فيكتور أوسيمن 4 أهداف، ليقود نيجيريا للفوز 10-صفر على ساوتومي وبرنسيب، في تصفيات المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم بمدينة أغادير في المغرب اليوم الاثنين.
وبتلك النتيجة، حققت نيجيريا -التي أضاعت بشكل مفاجئ فرصة التأهل لكأس العالم 2022 في قطر- انتصارها الأكبر في المنافسات الدولية.
وسجل تيريم موفي هدفين لنيجيريا، في حين أحرز باقي الأهداف موزيس سايمون، وبيتر إيتيبو، وأديمولا لوكمان، وإيمانويل دينيس.
4 أهداف ⚽
تمريرتان حاسمتان 👟
🇳🇬 فيكتور أوسيمين نجم نيجيريا ساهم في 6 أهداف بشباك ساو تومي وبرينسيب ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لـ #TotalEnergiesAFCONQ2023 🦅@NGSuperEagles | @victorosimhen9 pic.twitter.com/ua6kTCN9Pk
— CAF – عربي (@caf_online_AR) June 13, 2022
وهذه ليست أثقل هزيمة في تاريخ ساوتومي، إذ سبق أن خسرت 11-صفر أمام الكونغو عام 1976.
وأصبح رصيد نيجيريا 6 نقاط من أول جولتين مع محاولة الوصول إلى بطولة كأس الأمم، التي تنطلق في ساحل العاج يونيو/حزيران 2023.
📹 ملخص المباراة: 🇸🇹 0-10 🇳🇬
بعشرة أهداف في شباك ساو تومي وبرينسيب، نسورُ نيجيريا تُحلق في مباراة شهدت أكبر عدد من الأهداف في #TotalEnergiesAFCONQ2023 حتى الآن. @NGSuperEagles pic.twitter.com/K0EDhqmVy9
— CAF – عربي (@caf_online_AR) June 13, 2022
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات. وتلعب سيراليون مع غينيا بيساو في المباراة الأخرى بالمجموعة اليوم الاثنين.
09' ⚽
48' ⚽
65' ⚽
84' ⚽
"سوبر هاتريك" تاريخي لفيكتور أوسيمين رفقة نيجيريا 🌟
النسر النيجيري يتصدر قائمة هدافي #TotalEnergiesAFCONQ2023 بـ5 أهداف حتى الآن 🦅@NGSuperEagles | @victorosimhen9 pic.twitter.com/lvj4UBcAC4
— CAF – عربي (@caf_online_AR) June 13, 2022