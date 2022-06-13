أستراليا وبيرو تطاردان بطاقة حلم التأهل إلى كأس العالم في قطر

تخوض أستراليا وبيرو مواجهة فاصلة في الدوحة بالملحق العالمي لتحديد المتأهل قبل الأخير لكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الاثنين.

وتأهلت أستراليا وبيرو إلى نسخة 2018 بعد تغلب الأولى على هندوراس في مباراتين بالملحق، في حين تفوقت بيرو على نيوزيلندا لتشق طريقها إلى النهائيات في روسيا.

لكن هذه المرة سيلتقي المنتخبان في ملحق من مباراة واحدة في ملعب "أحمد بن علي" في الريان، وهو من الملاعب المستضيفة لنهائيات مونديال 2022 بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وخاضت أستراليا مواجهة صعبة بالفعل في الملحق الآسيوي أمام الإمارات في الملعب نفسه يوم الاثنين الماضي، لتصعد لمواجهة بيرو صاحبة المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية.

ومنح أيدن هروستيتش هدف الفوز لأستراليا أمام الإمارات قبل النهاية بـ6 دقائق بعد أداء شجاع.

وقال مدرب أستراليا غراهام أرنولد بعد المباراة "هذا ما كنت أنقله للاعبين من جينات أستراليا وهذا القتال وبذل كل ما لديك للفوز".

وأنهت بيرو تصفيات أميركا الجنوبية متقدمة على كولومبيا وتشيلي، لتستمر في كسر التوقعات مع المدرب الأرجنتيني ريكاردو جاريكا الذي قادها للنهائيات في روسيا قبل 4 سنوات.

وكان جاريكا في الدوحة الأسبوع الماضي لمشاهدة فوز أستراليا، وقال للصحفيين "كانت مباراة شرسة لكننا نعرف أستراليا بالفعل وسنستعد لبذل كل جهد ممكن".

وتخشى بيرو غياب ماركوس لوبيز ويوشيمار يوتون للإصابة، في وقت تنتظر فيه أستراليا تقييم الحالة البدنية للمهاجم آدم تاجارت والمدافع ترينت سينسبري.

وأعلنت بيرو أن يوم الاثنين عطلة عامة تحسبا لتجمع أعداد كبيرة من المشجعين لمشاهدة المباراة الفاصلة في وقت الغداء عبر التلفزيون.

وستحدد مباراة اليوم الاثنين المنتخب قبل الأخير في البطولة المؤلفة من 32 منتخبا. وسينضم للمجموعة الرابعة إلى جوار فرنسا حاملة اللقب والدانمارك وتونس.

وستلعب نيوزيلندا ضد كوستاريكا غدا الثلاثاء في ملحق عالمي آخر في الدوحة لإكمال عقد المتأهلين للمونديال القطري.