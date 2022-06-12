يوم انضم رونالدو إلى ريال مدريد.. صفقة حجزت صفحة كاملة في تاريخ كرة القدم

قبل 13 عاما، أنجز ريال مدريد صفقة قد تكون الأهم في تاريخه والتي حجزت صفحة كاملة لها في تاريخ كرة القدم.

ففي 11 يونيو/حزيران 2009، قبل مانشستر يونايتد عرضا قياسيا قدمه الملكي للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أصبح وقتها أغلى لاعب في العالم.

غادر رونالدو الفريق عام 2018 ولكن ترك إرثا لن يمحيه أحد أو يقترب من الأرقام التي حققها إلا بعد سنوات طويلة.

ويتصدر "صاروخ ماديرا" قائمة هدافي "الميرينغي" التاريخيين بتسجيله 450 هدفا في 438 مباراة.

كما قادهم للفوز بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ناهيك عن عشرات الألقاب المحلية والقارية الأخرى. وظفر بـ4 كرات ذهبية على المستوى الشخصي وغيرها من الجوائز الفردية.