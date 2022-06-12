دوري أمم أوروبا.. تعادل سلبي بين إنجلترا وإيطاليا وإيجابي بين المجر وألمانيا
خيّم التعادل السلبي على مواجهة إنجلترا وإيطاليا، في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.
ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 5 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع والأخير.
وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة والجولة، تعادل المنتخب الألماني مع مضيفه المجري 1-1.
وتقدم المنتخب المجري عن طريق زولت ناجي (6)، قبل أن يدرك يوناس هوفمان التعادل للمنتخب الألماني (9).
ورفع المنتخب المجري رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة عن المنتخب الألماني صاحب المركز الثالث.
وفي المستوى نفسه، قلب المنتخب الهولندي تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه البولندي إلى تعادل 2-2 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى، والتي شهدت أيضا تعادل منتخب بلجيكا مع ويلز 1-1.
وتقدّم المنتخب البولندي بهدفين نظيفين سجلهما ماتي كاش (18) وبيوتر زيلينسكي (49)، ثم سجّل المنتخب الهولندي هدفين عن طريق دافي كلاسين (15) ودينزل دومفريس (54).
ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، كما رفع المنتخب البولندي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.
وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب البلجيكي مع مضيفه منتخب ويلز 1-1.
وتقدم منتخب بلجيكا بهدف سجله يوري تيليمانس (51)، وتعادل منتخب ويلز عن طريق بيرنان جونسون (86).
ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما حصد منتخب ويلز أول نقطة له.