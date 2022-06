منها روبوت "رجل الخط" و6 تبديلات.. تغييرات وشيكة في قانون كرة القدم

أعلن المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" (IFAB) -المسؤول عن اعتماد التعديلات وسن قوانين اللعبة الشعبية- أنه سيعتمد رسميا خلال اجتماعه رقم 136 في العاصمة القطرية الدوحة، غدا الاثنين، عدة تعديلات هامة في قانون اللعبة.

ومن أهم التعديلات، المرتقب اعتمادها رسميا من إيفاب، السماح بـ 5 تبديلات لكل فريق في المباراة الواحدة عقب تطبيق هذا التغيير بصف مؤقتة منذ 2020 بسبب جائحة "كوفيد-19" بعد أن كانت القوانين تسمح فقط بـ 3 تبديلات.

وسيبحث المجلس أيضا خلال الاجتماع المزيد من القضايا والقرارات المقترحة حول التبديلات نتيجة الإصابات بارتجاج في المخ وتقنية كشف التسلل شبه الآلية، من خلال الروبوت المساعد للحكام المساعدين، والذي أثبت فاعلية في ضبط التسلل خلال نصف ثانية فقط.

ورغم أن السماح بالتبديلات الخمسة لكل فريق في المباراة سيصبح قانونيا فإن تطبيق القاعدة في بعض البطولات سيكون بيد الجهات المشرفة على تنظيم هذه البطولات المحلية بالاتحادات الأهلية.

وعلى سبيل المثال وافق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على السماح بـ 5 تبديلات عندما طرح الاتحاد الدولي "فيفا" (FIFA) الفكرة في مايو/أيار 2020، لكنه عاد من جديد لنظام التغييرات الثلاثة الموسمين الماضيين.

ووافق الاتحاد الإنجليزي من جديد على اعتماد 5 تبديلات بداية من الموسم المقبل.

136th Annual General Meeting of The IFAB scheduled to take place on 13 June

➡️ https://t.co/ZnqDPHmn9h pic.twitter.com/bptyVuDkHo

— The IFAB (@TheIFAB) May 27, 2022