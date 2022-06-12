شاهد.. ماذا فعلت جماهير ألبانيا أثناء عزف النشيد الإسرائيلي بدوري الأمم الأوروبية؟

أطلقت جماهير المنتخب الألباني صافرات الاستهجان أثناء عزف النشيد الإسرائيلي، قبيل انطلاق المباراة أمام منتخب بلادهم في دوري الأمم الأوروبية الجمعة.

ووثق مقطع فيديو، للجماهير الألبانية، وهي تتعمد رفع الصوت مع الصافرات خلال فترة عزف النشيد الإسرائيلي، إلى جانب إشارات خارجة للكاميرات.

في المقابل، حرصت الجماهير الحاضرة في ملعب تيرانا الجديد على ترديد النشيد الوطني الألباني بكل قوة وحماس أثناء عزفه قبيل انطلاق اللقاء بدقائق قليلة.

رد فعل الجمهور الألباني وقت عزف السلام الوطني بتاع اللي مايتسموا قبل ماتش انهاردة في دوري الأمم الأوروبية ❤ pic.twitter.com/owzwMBa7f4 — El Gaffer (@AhmedGhaffar) June 10, 2022

وخسر المنتخب الألباني 1-2 ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة يحتل بها المرتبة الثالثة، في المجموعة الثانية لمنافسات المستوى الثاني بالبطولة الأوروبية.

وارتفع رصيد إسرائيل إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بينما جاء المنتخب الآيسلندي في المرتبة الثانية برصيد نقطتين.

يذكر أن المجوعة تضم أيضًا المنتخب الروسي الذي مُنع من المشاركة في أي منافسات قارية أو عالمية على خلفية الحرب على أوكرانيا.