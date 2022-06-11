250 ألف يورو أسبوعيا.. ليفربول يقترب من ضم الأوروغواياني نونيز مقابل 100 مليون يورو

ذكرت تقارير صحفية في إنجلترا أن انتقال الأوروغواياني داروين نونيز إلى نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أصبح وشيكا.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" (Liverpool Echo) الإنجليزية إن نونيز (22 عاما) موجود اليوم السبت في مدينة ليفربول الساحلية الواقعة شمال غرب إنجلترا لإجراء الفحص الطبي الأمر الذي سيتغيب بسببه عن المباراة الودية لمنتخب بلاده أوروغواي أمام منتخب بنما مساء اليوم.

ويُعتقَد أن نونيز أبلغ عائلته وأصدقاءه أنه سينتقل إلى ليفربول ليخلف السنغالي الدولي ساديو ماني الذي يجري محادثات مع نادي بايرن ميونخ.

يذكر أن لاعب خط الهجوم لا يزال مرتبطا مع بنفيكا البرتغالي بعقد يستمر حتى 2025، وينوي ليفربول أن يعرض عليه عقدا لمدة 5 أعوام، وتبلغ صفقة انتقال نونيز 80 مليون يورو إضافة إلى 20 مليون يورو للمكافآت المحتملة، وفي حال إتمام الصفقة بهذه القيمة فإنها ستكون أغلى صفقة يبرمها وصيف بطل الدوري الإنجليزي.

وكشفت تقارير إعلامية أن راتب نونيز الأسبوعي سيبلغ 250 ألف يورو.

وكانت أغلى صفقة أبرمها ليفربول حتى الآن هي صفقة ضم المدافع فيرجيل فان ديك والتي بلغت قيمتها أكثر من 84 مليون يورو.