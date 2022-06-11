ميلان يستحق ملعبا يليق بمكانته.. أولى خطط الملاك الجدد

قال جيري كاردينالي مؤسس مجموعة "رد بيرد كابيتال بارتنرز" (Red Bird Capital Partners) الأميركية للاستثمار إن نادي ميلان بطل الدوري الإيطالي يستحق أن يكون لديه ملعب خاص به من الطراز العالمي يليق بمكانته الدولية.

و"رد بيرد" هي أحد المستثمرين في مجموعة فينواي سبورتس الرياضية التي تملك نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم ونادي "بوسطن رد سوكس" المنافس في دوري البيسبول الأميركي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافقت "رد بيرد" على صفقة بقيمة مليار و200 مليون يورو لشراء نادي ميلان.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية عن كاردينالي قوله "اسم بهذا المستوى مثل ميلان يستحق بنية أساسية تليق بمكانته الكروية وبوضعه على المستوى الدولي".

وأضاف كاردينالي "نحن نملك خبرة كبيرة في مشاريع الملاعب في الولايات المتحدة.. ‬‬ميلان وإيطاليا يستحقان ملعبا من الطراز العالمي يكون مقرا لأفضل الرياضات وسبل الترفيه العالمية".

وطالب باولو مالديني المدير الفني لميلان في ديسمبر/كانون الأول الماضي بضرورة انتقال فريقي المدينة ميلان وإنتر ميلان من ملعب سان سيرو الذي أنشئ قبل 95 عاما والذي يتقاسمان اللعب فيه حاليا من أجل إفساح المجال أمام الناديين لتحقيق النجاح مستقبلا.

وبصفة عامة تحتاج البنية الأساسية لكرة القدم في إيطاليا إلى تطوير وتجديد بينما لم تشهد بعض الملاعب أي تطوير منذ نهائيات كأس العالم 1990، وهي آخر بطولة كبرى تستضيفها البلاد بصورة منفردة.

وتوج ميلان بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخه في الجولة الأخيرة من الموسم في مايو/أيار الماضي وهو أول لقب له في البطولة منذ 11 عاما.