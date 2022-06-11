ماني مثالا.. ما الذي يدفع لاعبا للانتقال من البريميرليغ إلى الدوري الألماني؟!

تساءل النجم السابق لكرة القدم الأيرلندية روبي كين عن السبب الذي يدفع أي لاعب للرحيل عن ليفربول الإنجليزي من أجل الانضمام لبايرن ميونخ الألماني؟!

ويأتي تساؤل كين وسط ما يتردد بقوة من جدل بشأن إمكانية انتقال المهاجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن هذا الصيف.

وقال كين النجم السابق لليفربول في تصريحات صحفية، إنه "إذا رحل ماني عن ليفربول، ستكون خسارة كبيرة للفريق بكل تأكيد.. إذا كانت الشائعات صحيحة وانتقل ماني إلى بايرن ميونخ، ستكون صفقة رائعة للنادي الألماني. لأن بايرن على وشك فقدان مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي".

وأوضح كين "لا أرى سببا بالفعل يجعلك تترك ليفربول إلى بايرن ميونخ في هذا التوقيت.. خاصة عندما يكون لديك مدير فني مثل يورغن كلوب، وما يقدمه الفريق حاليا من خلال الفوز بلقبين وكان من الممكن أن تصبح 4 ألقاب في الموسم المنقضي".

وأضاف النجم السابق لليفربول "اندهشت لهذا. إنه (ماني) لاعب رائع. أثق بأن أي فريق سينتقل إليه سيكون سعيدا بهذا اللاعب".

وأحرز ماني 90 هدفا في 196 مباراة خاضها مع ليفربول بالدوري الإنجليزي منذ انتقل إلى صفوف الفريق موسم 2016-2017 قادما من ساوثهامبتون الإنجليزي.

وخلال هذه الفترة، لم يتفوق على ماني في الدوري الإنجليزي سوى جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، الذي سجل 104 أهداف، ومحمد صلاح مهاجم ليفربول (118 هدفا) وهاري كين مهاجم توتنهام (134 هدفا).

ومن المؤكد أن رحيل ماني عن ليفربول سيترك فراغا كبيرا يحتاج لمن يشغله، ولكن "الريدز" يقترب من التعاقد مع الأوروغواياني داروين نونيز مهاجم بنفيكا البرتغالي ليكون بديلا محتملا لماني.

وأحرز نونيز 48 هدفا في 85 مباراة مع بنفيكا في جميع البطولات، وكان أساسيا في 61 من هذه المباريات. ويبلغ متوسطه التهديفي 1.2 هدف كل 90 دقيقة في مباريات الدوري البرتغالي بالموسم المنقضي.

وفي المقابل، يبلغ المتوسط التهديفي لماني في الدوري الإنجليزي 0.5 هدف في كل 90 دقيقة مع مراعاة الفارق في قوة المسابقتين.