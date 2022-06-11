شاهد- "نحن مسلمون ولا نعترض على قضاء الله".. الحزن والصدمة يخيمان على الجزائر بعد وفاة اللاعب بن حمودة

تجمع عدد كبير من الشخصيات البارزة في الجزائر اليوم السبت لتشييع جثمان بلال بن حمودة لاعب منتخب الجزائر لكرة القدم الذي توفي فجر أمس الجمعة بعد حادث سير.

وشارك في الجنازة في ولاية تيبازة بالجزائر أبو بكر الصديق بوستة والي الولاية، وعبد الرزاق سباق وزير الشباب والرياضة ومجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين ولاعب منتخب الجزائر السابق.

وظهرت الصدمة على الحاضرين من أفراد العائلة والأصدقاء والمحبين في الجنازة، وكان واضحا تأثرهم بفاجعة فقدان بن حمودة عن 24 عاما.

وقال محمد بن حمودة والد بلال "هذا ابن الجزائر وليس ابني وحدي. في مدينة حجوط والجزائر العاصمة الكل يحبه والحمد لله وهو يلبي مطالب الجميع وكان يلعب مع الجميع.. ولا يتكبر أبدا رغم أنه لاعب محترف".

وأضاف "ما أثار انتباهي هو أنه سجل ركلة جزاء في آخر مباراة له رغم أنه لم يعتد على ذلك. هذا هو أجل الله".

وشارك بن حمودة يوم الخميس الماضي في مباراة منتخب الجزائر للمحليين أمام ضيفه من الكونغو الديمقراطية، وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء خلال الانتصار بثلاثية نظيفة.

وتوفي بن حمودة جراء حادث أليم في منطقة فوكة بولاية تيبازة خلال توجهه لمنزل عائلته برفقة صديقه بعد أن حصل على راحة قصيرة من معسكر المنتخب.

وقال بوقرة "أشعر بحزن كبير بعد وفاة بلال بن حمودة. لا يمكنني وصف ألمي بهذه الفاجعة التي أثرت على عائلته وعليّ شخصيا، دون أن أنسى صديقه سيد أحمد واتيت. لقد فقدنا شابين في عمر الزهور".

وأضاف "الحزن يخيم على الجميع في المنتخب الوطني المحلي، وعلى كل الكرة الجزائرية، لكننا بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نستقبل رحيل اللاعب".

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم السبت إيقاف المعسكر الإعدادي لمنتخب المحليين بعد هذه الفاجعة.

وقال وزير الشباب والرياضة الجزائري "نحن في هذا المقام الجلل نحضر في جنازة ابننا بلال، نعزي عائلته ووالده وكل الجزائريين".

وأضاف "نحن مسلمون، ولا نعترض على قضاء الله وقدره، ونتمنى أن يرزق الله العائلة الصبر ونحن هنا لدعمهم".