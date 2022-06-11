تعرف على الأندية الأكثر شعبية في العالم

تخوض أندية كرة القدم سباقا حقيقيا لاستقطاب أكبر عدد من المشجعين في جميع أرجاء الكوكب، عن طريق الإنجازات والألقاب والتاريخ أو التركيبة الحالية للفريق، وأيضا عن طريق تطوير إستراتيجية ترويجية حقيقية تمكّن النادي من رفع شعبيته وفقا لأمجاده أو قوته في الوقت الحالي.

ومن أجل الوقوف على الأندية التي تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم؛ نرصد أكثر 10 أندية متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

10- أرسنال

أرسنال هو النادي الأكثر فوزا بكأس الاتحاد الإنجليزي حيث يملك 14 لقبا، كما يملك في خزائنه 13 لقبا للدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم الفترة الصعبة التي يمر بها في السنوات الأخيرة، فإن نادي "المدفعجية" كما يلقّب، لا يزال يتمتّع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم.

أرسنال على شبكات التواصل الاجتماعي:

إنستغرام: 21.9 مليون مشترك

فيسبوك: 37 مليون مشترك

تويتر: 19.2 مليون مشترك

يوتيوب: 2.7 مليون مشترك

9- مانشستر سيتي

حلّ فريق مانشستر سيتي الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 -وهو أول نهائي في تاريخ مشاركاته بالمسابقة- في المركز العاشر بترتيب الأندية الأكثر شعبية في العالم.

ويعد السيتي أحد أنجح الأندية الإنجليزية في المسابقات المحلية، وكانت إحصائيات متابعيه على شبكات التواصل الاجتماعي كالآتي:

إنستغرام: 32.4 مليون مشترك

فيسبوك: 40 مليون مشترك

تويتر: 12.6 مليون مشترك

يوتيوب: 4.3 ملايين مشترك

8- بايرن ميونخ

يعد بايرن ميونيخ أحد أكثر الأندية نجاحا في السنوات الأخيرة. وفي عام 2020 فاز الفريق البافاري بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية. ويحظى النادي بعدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل؛ حيث حقّقت السياسة التي اتّبعها مسؤولوه نجاحا كبيرا وجذبت المزيد من المشجّعين حول العالم.

بايرن ميونخ على شبكات التواصل الاجتماعي:

إنستغرام: 32.8 مليون مشترك

فيسبوك: 54 مليون مشترك

تويتر: 6 ملايين مشترك

يوتيوب: 2.5 مليون مشترك

7- تشلسي

هو حامل لقب دوري أبطال أوروبا 2021. فمنذ وصول الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في عام 2003، فاز تشلسي بالعديد من الألقاب سمحت له بزيادة شعبيته ودخول مصاف الخمسة الأوائل. ومن بين الألقاب التي حصل عليها: الدوري الأوروبي 2013 و2019، دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي في نفس العام مرتين 2012 و2021.

تشلسي على شبكات التواصل الاجتماعي:

إنستغرام: 34.5 مليون مشترك

فيسبوك: 49 مليون مشترك

تويتر: 20.9 مليون مشترك

يوتيوب: 3.7 ملايين مشترك

6- ليفربول

ليفربول هو نادٍ إنجليزي تاريخي معروف لدى جميع مشجعي كرة القدم حول العالم، وقد فاز بالعديد من الألقاب المحلية والأوروبية. في عام 2019 فاز الليفر بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة وكأس السوبر الأوروبي، ثم توّج في ذلك العام المميز بالألقاب بالفوز بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه. وبالإضافة إلى ذلك، فقد حقق كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) 3 مرات وكأس السوبر الأوروبي 4 مرات.

ليفربول على شبكات التواصل:

إنستغرام: 39.1 مليون مشترك

فيسبوك: 39 مليون مشترك

تويتر: 21 مليون مشترك

يوتيوب: 7.3 ملايين مشترك

5- يوفنتوس

تمكّن نادي يوفنتوس من الفوز بالدوري الإيطالي 9 مرات متتالية واحتكر اللقب من 2012 إلى 2020، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 38 لقبا، وهو ضعف عدد ألقاب نادي ميلان. وفي عام 2019، ضمّ النادي الأسطورة كريستيانو رونالدو، أكبر رمز رياضي، بعد رحيله عن ريال مدريد، وقد كان لوصوله تأثير فوري على شعبية نادي مدينة تورينو فأصبح رابع أكثر الأندية شعبية في العالم.

يوفنتوس على شبكات التواصل الاجتماعي:

إنستغرام: 53.7 مليون مشترك

فيسبوك: 44 مليون مشترك

تويتر: 9.8 ملايين مشترك

يوتيوب: 3.58 ملايين مشترك

4- باريس سان جيرمان

مع انضمام العديد من النجوم إليه، أصبح نادي باريس سان جيرمان أحد أشهر الأندية في العالم. وإضافة إلى قائمة النجوم في صفوف الفريق، يملك "البياسجي" إستراتيجية ترويجية حقيقية لجذب المشجعين حول العالم، مكّنته من حجز مكان له بين الكبار في عالم كرة القدم.

باريس سان جيرمان على الشبكات الاجتماعية:

إنستغرام: 60 مليون مشترك

فيسبوك: 45 مليون مشترك

تويتر: 12.1 مليون مشترك

يوتيوب: 6.17 ملايين مشترك

3- مانشستر يونايتد

يعد مانشستر يونايتد أحد أكثر الأندية شهرة في العالم، وعلى الرغم من المستويات المتباينة التي يقدّمها في السنوات الأخيرة؛ إلا أن شعبيته لدى المشجعين لا تزال كما هي، إذ يعد قميصه الأحمر أكثر القمصان شهرة في العالم. ويعد سجل النادي من الألقاب مميّزا للغاية سواء على المستوى المحلي أو على الصعيد الأوروبي.

مانشستر يونايتد على شبكات التواصل الاجتماعي:

إنستغرام: 58.5 مليون مشترك

فيسبوك: 75 مليون مشترك

تويتر: 31.2 مليون مشترك

يوتيوب: 6.06 ملايين مشترك

2- برشلونة

فاز نادي برشلونة بالعديد من الألقاب منذ نشأته في عام 1899. ومرّ على النادي الكاتالوني العديد من أساطير كرة القدم، من الأرجنتيني دييغو مارادونا إلى مواطنه ليونيل ميسي مرورا بالهولندي يوهان كرويف والبرازيلي رونالدينيو ومواطنه نيمار.

وفاز النادي الكتالوني بالعديد من الألقاب في جميع المنافسات: الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا، وهو حاليا الفريق الثاني الذي يحظى بعدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل.

برشلونة على شبكات التواصل الاجتماعي:

إنستغرام: 109 ملايين مشترك

فيسبوك: 103 ملايين مشترك

تويتر: 36.9 مليون مشترك

يوتيوب: 13.4 مليون مشترك

1- ريال مدريد

بدون شك ريال مدريد هو نادي كرة القدم الأكثر شعبية في العالم، إذ يتمتّع بأكبر قاعدة جماهيرية على الإطلاق، وهو فريق يجمع بين التاريخ المميّز والألقاب الكثيرة، فهو أكثر الفرق تتويجا بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وقد نال جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأفضل نادي في القرن الـ20 بنسبة 42.35% من الأصوات، وبالموازاة مع ذلك، يحظى أيضا بشعبية كبيرة على مواقع التواصل حيث يملك أكبر عدد من المتابعين.

ريال مدريد على شبكات التواصل الاجتماعي: