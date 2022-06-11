تشواميني في ريال مدريد.. أغلى لاعب خط وسط ورابع أعلى صفقة بتاريخ الملكي

أصبح النجم الفرنسي أوريلين تشواميني رابع أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد بغض النظر عن المكافآت والمتغيرات المستقبلية التي سيحصل عليها.

ويأتي اللاعب الذي انتقل إلى ريال مدريد من موناكو مقابل 80 مليون يورو و20 مليونا كإضافات ومتغيرات، في المركز الرابع بقائمة أغلى اللاعبين في تاريخ ريال مدريد بعد كل من النجم الويلزي غاريث بيل (2013 من توتنهام)، والبلجيكي إيدين هازارد (2019 من تشلسي)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2009 من مانشستر يونايتد).

ويعد تشواميني أيضا أغلى لاعب خط وسط في تاريخ "الميرينغي" متقدما على مواطنه زين الدين زيدان الذي انتقل عام 2001 من يوفنتوس مقابل 73.5 مليون يورو.

ويبقى البرازيلي إيدير ميليتاو المدافع الوحيد والأغلى الذي ظهر في قائمة الأغلى والذي انضم إلى "الملكي" قادما من بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون يورو، موسم 2019-2020.

وتاليا قائمة اللاعبين الأغلى في تاريخ ريال مدريد: