مستشار زيدان ينفي أي اتصالات مع سان جيرمان

نفى مستشار زين الدين زيدان، اليوم الجمعة، تولي نجم منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 1998 قريبا تدريب باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي خلفا لمدربه الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو ليقود الفريق بداية من الموسم المقبل.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قالت إذاعة أوروبا 1 الفرنسية دون الكشف عن أي مصادر إن زيدان سيتولى على الفور تدريب سان جيرمان خلفا لبوكيتينو.

ونقلت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية عن آلان ميغلياتشيو مستشار زيدان، قوله إن "كل هذه الشائعات التي تتردد لا أساس لها".

« Tous ces bruits qui circulent sont infondés » Alain Migliaccio, le conseiller historique de Zinédine Zidane, dément tout contact et une signature prochaine de l'ancien entraîneur du Real Madrid au PSG https://t.co/OvZlH3lMPT pic.twitter.com/EsqGEc8OHX — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 10, 2022

وأضاف "حتى يومنا هذا. أنا الشخص الوحيد المخول بتمثيل وتقديم المشورة لزين الدين زيدان. لا زيدان ولا أنا شخصيا تلقينا أي اتصال مباشر من مالك سان جيرمان".

ولم يتسنَّ على الفور الاتصال بسان جيرمان للتعليق.

وكان بوتشيتينو تولى تدريب سان جيرمان قبل 18 شهرا لكه فشل في قيادة الفريق نحو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة. وودع الفريق الباريسي البطولة الأوروبية الأولى للأندية من دور الـ16 هذا العام بعد هزيمته أمام ريال مدريد بطل إسبانيا وفريق زيدان السابق والذي توج باللقب لاحقا على حساب ليفربول الإنجليزي.

وضمن سان جيرمان الفوز بلقب الدوري الفرنسي مبكرا في أبريل/نيسان وهو اللقب الوحيد الذي فاز به في الموسم المنقضي.

ولم يرتبط زيدان (49 عاما) بأي فريق منذ أن ترك ريال مدريد في نهاية موسم 2020-2021.