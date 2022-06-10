شاهد.. النجم المغربي يوسف النصيري نموذج لبر الوالدين

لم يكن عاديا احتفال النجم المغربي يوسف النصيري بالهدف الذي مهّد لمنتخب بلاده قلب الطاولة على جنوب أفريقيا -أمس الخميس- في منافسات الجولة الأولى بالمجموعة 11 من تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي ستقام العام المقبل في ساحل العاج.

فبعد أن كان منتخب "أسود الأطلس" متأخرا بهدف نظيف، ظهر النصيري وسجل هدف التعادل في الدقيقة 51، وقبل نهاية المباراة بدقائق منح أيوب الكعبي منتخب بلاده النقاط الثلاث بتسجيله هدف الفوز القاتل.

غير أن النصيري بعد تسجيله هدف التعادل احتفل على نحو استثنائي، إذ كان يرتدي قميصا تحت قميص المنتخب عليه صورة عائلته.

ونشر مهاجم نادي إشبيلية الإسباني صورا لاحتفاله الاستثنائي على حسابه الرسمي في إنستغرام، وأرفقها بتعليق "بر الوالدين أن تبطل (تقدم) لهما ما ملكت وتطيعهما فيما أمراك وحق الوالد أعظم وبر الوالدة ألزم، شكرا على وجودكما معي في السراء والضراء".

ويلعب المنتخب المغربي في الجولة المقبلة مع منتخب ليبيريا على ملعبه في 13 يونيو/حزيران الجاري.

يذكر أن المجموعة 11 تضم منتخبات المغرب وزيمبابوي وجنوب أفريقيا وليبيريا.