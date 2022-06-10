رسميا.. فيفا يؤكد مشاركة الإكوادور في مونديال قطر

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، الشكوى المقدمة من تشيلي وأكد مشاركة الإكوادور في كأس العالم 2022 في قطر.

وقدّم الاتحاد التشيلي شكوى إلى "فيفا" ضد الإكوادور، على خلفية مزاعم حول جنسية مزورة لأحد لاعبيها المشاركين في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال.

وأفاد الاتحاد التشيلي بأن الظهير بايرون كاستيو لا يحمل الجنسية الإكوادورية بل ولد في كولومبيا، ويتقدم بشكوى إلى "فيفا" بشأن "استخدام شهادة ميلاد مزورة وإعلان كاذب عن العمر وجنسية مزورة".

ويأتي قرار الفيفا اليوم لينهي الجدل بشأن إمكانية مشاركة تشيلي بدلاً من الإكوادور في المونديال القطري.

وخاض كاستيو (23 عامًا) مباراتي الذهاب والإياب في التصفيات أمام تشيلي، انتهت الأولى بالتعادل السلبي بكيتو في 5 سبتمبر/أيلول 2021 والثانية بفوز الإكوادور بهدفين دون رد في 17 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته.

وتلعب الإكوادور في المجموعة الأولى لمونديال 2022 والتي تضم قطر والسنغال وهولندا.