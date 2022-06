ثاني كلاسيكو إسباني في البلاد.. ريال مدريد وبرشلونة يتواجهان في الولايات المتحدة

أعلن برشلونة رسميا موعد مباراتين وديتين جديدتين سيخوضهما في جولته الأميركية الشهر المقبل وستكونان أمام ريال مدريد ويوفنتوس.

ويواجه "البرسا" فريق العاصمة الإسبانية في 23 من الشهر المقبل بلاس فيغاس وفريق "السيدة العجوز" في 26 من الشهر نفسه بدالاس.

Welcome to the fabulous El Clásico 🇺🇸 pic.twitter.com/iGg75fs5EC

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 10, 2022