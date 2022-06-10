ثاني كلاسيكو إسباني في البلاد.. ريال مدريد وبرشلونة يتواجهان في الولايات المتحدة

أعلن برشلونة رسميا موعد مباراتين وديتين جديدتين سيخوضهما في جولته الأميركية الشهر المقبل وستكونان أمام ريال مدريد ويوفنتوس.

ويواجه "البرسا" فريق العاصمة الإسبانية في 23 من الشهر المقبل بلاس فيغاس وفريق "السيدة العجوز" في 26 من الشهر نفسه بدالاس.

Welcome to the fabulous El Clásico 🇺🇸 pic.twitter.com/iGg75fs5EC — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 10, 2022

والكلاسيكو الإسباني هو الثاني الذي تستضيفه أميركا، وكان الأول في يوليو/تموز 2017 بملعب "هارد روك"، وحضره أكثر من 64 ألف شخص. أما مباراة الشهر المقبل فتقام في ملعب "أليغانت" الذي يتسع لنحو 64 ألف متفرج، وهي المرة الأولى التي يلعب فيها الفريق الكتالوني في لاس فيغاس.

أما مواجهة "البلوغرانا" و"اليوفي" فستلعب في ملعب "كوتون بول" بدالاس الذي يتسع لأكثر من 92 ألف متفرج.

ومن المتوقع أن يعود أبناء المدرب تشافي إلى التدريبات قبل بداية الموسم في الرابع من الشهر المقبل، على أن يسافر الفريق إلى الولايات المتحدة بعدها بأيام.