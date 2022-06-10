كرة قدم

ثاني كلاسيكو إسباني في البلاد.. ريال مدريد وبرشلونة يتواجهان في الولايات المتحدة

Real Madrid CF v FC Barcelona - La Liga Santander
الكلاسيكو الإسباني هو الثاني الذي تستضيفه أميركا بعد عام 2017 (رويترز)
10/6/2022

أعلن برشلونة رسميا موعد مباراتين وديتين جديدتين سيخوضهما في جولته الأميركية الشهر المقبل وستكونان أمام ريال مدريد ويوفنتوس.

ويواجه "البرسا" فريق العاصمة الإسبانية في 23 من الشهر المقبل بلاس فيغاس وفريق "السيدة العجوز" في 26 من الشهر نفسه بدالاس.

والكلاسيكو الإسباني هو الثاني الذي تستضيفه أميركا، وكان الأول في يوليو/تموز 2017 بملعب "هارد روك"، وحضره أكثر من 64 ألف شخص. أما مباراة الشهر المقبل فتقام في ملعب "أليغانت" الذي يتسع لنحو 64 ألف متفرج، وهي المرة الأولى التي يلعب فيها الفريق الكتالوني في لاس فيغاس.

أما مواجهة "البلوغرانا" و"اليوفي" فستلعب في ملعب "كوتون بول" بدالاس الذي يتسع لأكثر من 92 ألف متفرج.

ومن المتوقع أن يعود أبناء المدرب تشافي إلى التدريبات قبل بداية الموسم في الرابع من الشهر المقبل، على أن يسافر الفريق إلى الولايات المتحدة بعدها بأيام.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي