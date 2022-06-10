كرة قدم

بعد الخسارة من إثيوبيا.. موجة غضب في مصر ومطالبات برحيل المدرب ومعه اتحاد الكرة

10/6/2022-|آخر تحديث: 10/6/202204:39 PM (مكة المكرمة)

وشهدت منصات التواصل المصرية موجة غضب واسعة ومطالبات برحيل مدرب الفراعنة إيهاب جلال، عقب الهزيمة من إثيوبيا بهدفين نظيفين في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

وظهر المنتخب المصري بأداء باهت للغاية طوال فترات اللقاء الذي جرى أمس الخميس، وفشل في الوصول لمرمى المنتخب الإثيوبي الذي استطاع الخروج بالنقاط الثلاث.

وتذيلت مصر المجموعة الرابعة من التصفيات، برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن إثيوبيا المتصدرة، وملاوي الوصيف، إلى جانب غينيا الاستوائية في المرتبة الثالثة.

وبرر المدرب المصري -الذي قاد ثاني مباراة له منذ تولي قيادة المنتخب- الخسارة بسوء أرضية الملعب، وقال للصحفيين عقب المباراة "قدمنا مباراة سيئة للغاية وهناك أشياء عديدة مؤثرة من الممكن أن نتحدث عنها، لكن الفريق قدم هذا الأداء السيئ للغاية في الشوط الأول".

وأضاف "واجهنا بعض المشاكل في التعامل مع أرضية الملعب، وفي البداية كنا نفقد الكرة في الكثير من المواقف وإلى حد ما بدأنا المباراة ونحن نشعر بالراحة، وتعامل اللاعبون مع اللقاء باستهتار. فوجئت بأداء اللاعبين، والأمطار ساعدت المنافس بعض الشيء في الضغط على لاعبينا".

وتعالت الأصوات عقب المباراة بإقالة جلال، وقال الاتحاد المحلي إنه سيعقد اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات الخسارة من إثيوبيا.

ولم يحدد الاتحاد موعد الاجتماع أو جدول أعماله، وإن كان البعض يتوقع أن يسفر الاجتماع عن إقالة جلال بعد مباراتين فقط مع بطل أفريقيا 7 مرات الذي خسر أمس لأول مرة أمام إثيوبيا منذ 23 عاما.

وطالب الإعلامي إبراهيم عبد الجواد -في تغريدة له عبر تويتر- بتبريرات من اتحاد الكرة حول سبب إقالة المدرب السابق كارلوس كيروش، والاستعانة بجلال.

كما اعتبر الصحفي عبد القادر سعيد أن هزيمة الأمس يتحملها المدرب بنسبة 100% بسبب اختياراته غير الموفقة وتدخلاته الفاشلة في المباراة.

أما الصحفية ريهام حمدي، فعبرت عن استغرابها من منح جلال فرصة قيادة الفراعنة رغم أن الجميع كان يطالب بالتعاقد مع مدرب أجنبي، وفق تعبيرها.

ومن جانب آخر، شن بعد المغردين هجوما على اتحاد الكره المحلي الذي اختار جلال الذي لم يكن -من وجهة نظر البعض- أفضل من سلفه كيروش.

فطالب نجم المنتخب والأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، المدرب بالاستقالة ومعه مسؤولو اتحاد اللعبة قائلا إنه لا مجال لإعطائهم الفرصة (ثانية).

أما محمد فارس فقد غرد "للأمانة إقالة جلال قرار جريء وصح جدا" لكن "القرار الأجرأ والأصح هو استقالة اتحاد الكرة".

 

المصدر : رويترز + وكالة سند