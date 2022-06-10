بعد الخسارة من إثيوبيا.. موجة غضب في مصر ومطالبات برحيل المدرب ومعه اتحاد الكرة

وشهدت منصات التواصل المصرية موجة غضب واسعة ومطالبات برحيل مدرب الفراعنة إيهاب جلال، عقب الهزيمة من إثيوبيا بهدفين نظيفين في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

وظهر المنتخب المصري بأداء باهت للغاية طوال فترات اللقاء الذي جرى أمس الخميس، وفشل في الوصول لمرمى المنتخب الإثيوبي الذي استطاع الخروج بالنقاط الثلاث.

وتذيلت مصر المجموعة الرابعة من التصفيات، برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن إثيوبيا المتصدرة، وملاوي الوصيف، إلى جانب غينيا الاستوائية في المرتبة الثالثة.

الكابتن هيثم فاروق يفند أسباب خسارة منتخب مصر أمام إثيوبيا#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا #AFCON2023Q pic.twitter.com/wbiVhK2cqP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 9, 2022

وبرر المدرب المصري -الذي قاد ثاني مباراة له منذ تولي قيادة المنتخب- الخسارة بسوء أرضية الملعب، وقال للصحفيين عقب المباراة "قدمنا مباراة سيئة للغاية وهناك أشياء عديدة مؤثرة من الممكن أن نتحدث عنها، لكن الفريق قدم هذا الأداء السيئ للغاية في الشوط الأول".

وأضاف "واجهنا بعض المشاكل في التعامل مع أرضية الملعب، وفي البداية كنا نفقد الكرة في الكثير من المواقف وإلى حد ما بدأنا المباراة ونحن نشعر بالراحة، وتعامل اللاعبون مع اللقاء باستهتار. فوجئت بأداء اللاعبين، والأمطار ساعدت المنافس بعض الشيء في الضغط على لاعبينا".

تصريحات قوية من الكابتن وائل جمعة بعد خسارة مصر من إثيوبيا#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا #AFCON2023Q pic.twitter.com/ohudTOrkHV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 9, 2022

وتعالت الأصوات عقب المباراة بإقالة جلال، وقال الاتحاد المحلي إنه سيعقد اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات الخسارة من إثيوبيا.

ولم يحدد الاتحاد موعد الاجتماع أو جدول أعماله، وإن كان البعض يتوقع أن يسفر الاجتماع عن إقالة جلال بعد مباراتين فقط مع بطل أفريقيا 7 مرات الذي خسر أمس لأول مرة أمام إثيوبيا منذ 23 عاما.

وطالب الإعلامي إبراهيم عبد الجواد -في تغريدة له عبر تويتر- بتبريرات من اتحاد الكرة حول سبب إقالة المدرب السابق كارلوس كيروش، والاستعانة بجلال.

مشيت كيروش ليه ؟

جبت ايهاب جلال ليه ؟

ايه خطتك عشان تنهض بالكرة المصرية ؟

هتيجي مدير فنى جديد تطلب منه ايه ؟

هتشيل راس براس ؟ ونفضل في الطاحونة وحاوريني يا كيكة ؟ ارحموناااا احنا نستاهل احسن من كده والله — Ibrahim Abdel Gawad (@ibrahimabdgawad) June 9, 2022

كما اعتبر الصحفي عبد القادر سعيد أن هزيمة الأمس يتحملها المدرب بنسبة 100% بسبب اختياراته غير الموفقة وتدخلاته الفاشلة في المباراة.

أما الصحفية ريهام حمدي، فعبرت عن استغرابها من منح جلال فرصة قيادة الفراعنة رغم أن الجميع كان يطالب بالتعاقد مع مدرب أجنبي، وفق تعبيرها.

ومن جانب آخر، شن بعد المغردين هجوما على اتحاد الكره المحلي الذي اختار جلال الذي لم يكن -من وجهة نظر البعض- أفضل من سلفه كيروش.

فطالب نجم المنتخب والأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، المدرب بالاستقالة ومعه مسؤولو اتحاد اللعبة قائلا إنه لا مجال لإعطائهم الفرصة (ثانية).

أما محمد فارس فقد غرد "للأمانة إقالة جلال قرار جريء وصح جدا" لكن "القرار الأجرأ والأصح هو استقالة اتحاد الكرة".

هزيمة يتحملها بنسبة 100% إيهاب جلال، اختيارات غلط تشكيل غلط تغييرات غلط، طريقة لعب غلط، أما كل اللي لعب الماتش ده فهو لاعب معندوش دم لأن مكنش فيه روح أو غيرة على اسم منتخب مصر، وكلهم راضيين بالخسارة، محدش بيبذل مجهود زيادة حتى — Abdel عبد القادر سعيد (@abdelkadr_saeid) June 9, 2022

حقيقي أنا مش مستوعبة ازاي قررنا نجيب ايهاب جلال رغم ان الكل كان عايز مدرب أجنبي وازاي ممكن يتم إقالته بعد ماتشين

يعني القرار الأولاني ادرس امتى والتاني ادرس امتى وهل فيه خطة اصلا لما بعد الإقالة لو حصلت فعلا ولا هندور في دفاترنا القديمة — Reham Hamdi (@rehamhamdii) June 9, 2022

للأمانة هو قرار إقالة إيهاب جلال قرار جرئ وصح جدًا بس القرار الأجرأ والأصح هو استقالة اتحاد الكرة — Mohamed Fares Taman (@mohamedfares07) June 9, 2022

ايهاب جلال واتحاد الكوره يقدموا استقالتهم

فورا

لا مجال لإعطاء الفرصه كفايه بقي منتخب مصر اكبر منكم جميعا شويه مصلحجيه مع بعض فتشوا وراهم ومن اختاره هتلاقوا العجب — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) June 9, 2022

أنا لحد دلوقتي بستوعب إننا بمزاجنا اختارنا إيهاب جلال مدرب للمنتخب 😀 — Hesham Esmail (@Etshhh) June 9, 2022