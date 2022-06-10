بحادث سير أدى لاحتراق السيارة.. وفاة اللاعب الجزائري بلال بن حمودة

لقي الجزائري بلال بن حمودة لاعب منتخب المحليين ونجم فريق اتحاد الجزائر حتفه عن عمر يناهز 24 عاما بحادث سير.

وتوفي بن حمودة رفقة صديقه، في الحادث الذي أدى إلى احتراق السيارة التي كانا يستقلانها اليوم الجمعة بمنطقة الدواودة غربي العاصمة الجزائرية.

وبعد تلقيها نبأ وفاة اللاعب بن حمودة، عادت بعثة نادي اتحاد الجزائر التي كانت موجودة بمدينة سطيف تحسبا لمواجهة الوفاق المحلي غدا السبت، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري.

يذكر أن بن حمودة سجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في المباراة التي تغلب فيها على منتخب الكونغو الديمقراطية بثلاثية نظيفة أمس الخميس، في ختام الجولة الثانية من الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها الجزائر استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين.

وقد عمّ الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر على اللاعب الشاب.

تتقدم إدارة اتحاد العاصمة بتعازيها الخالصة لعائلة بن حمودة إثر وفاة لاعب الاتحاد بلال بن حمودة.

راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ، ويلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.🤲 ستبقى في قلوبنا بلال pic.twitter.com/YhbFiYNJb8 — USM Alger (@USMAofficiel) June 10, 2022

وفاة بن حمودة تكشف لنا مرة أخرى بأننا لا شيء في هذا الكوكب و أن ملك الموت مستعد يقبض روحنا في أي لحظة.

يوم أمس كان سعيد بأدائه مع المنتخب المحلي و كان ينتظر مباراة أخرى في الأيام المقبلة لكن مشيئة الله قررت أن يغادرنا للأبد.

ربي يرحمك بلال خويا و يجعل مثواك الجنة pic.twitter.com/g6rhpXUwrV — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) June 10, 2022

⚫️الأهلي ينعي بلال بن حمودة لاعب اتحاد العاصمة الجزائري @FAFAlgeria pic.twitter.com/KCB87qKQGW — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 10, 2022

الله يرحم #بلال_بن_حموده خالص العزاء لأسرة كرة القدم الجزائرية 😢 — Mido (@midoahm) June 10, 2022

من امام منزل المرحوم بلال بن حمودة بحجوط..

اسأل الله ان يرحمه ويغفر له و يثبته عند السؤال pic.twitter.com/RauOKoqNvr — الكاوي FCB 🇩🇿 (@lkaouii) June 10, 2022

خالص العزاء لأسرة كرة القدم الجزائرية ونادي اتحاد العاصمة ومنتخب الجزائر للمحليين في وفاة المغفور له بإذن الله بلال بن حمودة (24 عام) إثر حادث مروري قبل قليل. pic.twitter.com/YL6lcx2zzI — Omar Elbanouby (@Banoubi) June 10, 2022

لا حول ولا قوة إلا بالله،،

خالص العزاء في وفاة ( بلال بن حمودة ) لاعب اتحاد العاصمة في حادث مرور أليم و هو عائد الى بيته بعد مشاركته البارحة في لقاء المنتخب المحلي بنظيره الكونغولي الذي سجل فيه هدفا .

الله يرحمك ويحسن إليك ويصبر أهلك و ذويك .

إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/ouNgxsXI2s — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) June 10, 2022

Goaaaaaaaaal, Bilal Benhamouda le milieu offensif de l'USM Alger aggrave la marque pic.twitter.com/Arfcs7XvLZ — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) June 9, 2022

الاهلي ينعي وفاه لاعب اتحاد العاصمه الحزائري بلال بن حموده في حادث سير واخر مباراه لعبها امس وسجل هدف مع منتخب الجزائر المحلي امام الكنغو😙انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/ZINtebmVkn — صابرين صابرين (@bggUrL0VGgHdenq) June 10, 2022

ببالغ الحزن والأسى تلقت أسرة الوفاق نبأ وفاة لاعب اتحاد العاصمة و المنتخب الوطني المحلي بلال بن حمودة وإثر هذا المصاب الجلل تعبر إدارة النادي عن تعازيها الخالصة لعائلة الفقيد و أسرة نادي اتحاد العاصمة، سائلين من الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة.

إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/PJXzyLyXDW — Entente Sportive Sétifienne (@essetifienne) June 10, 2022