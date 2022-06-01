وابل من السخرية والانتقادات لبرشلونة.. "مباراة 60 دقيقة في كامب نو مقابل 300 يورو"

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم فتح أبواب ملعب "كامب نو" أمام عامة الناس لخوض مباراة مدتها 60 دقيقة على أرض ملعبه مقابل 300 يورو للشخص الواحد.

وقال برشلونة -في بيان نشره على موقعه الرسمي- أمس الثلاثاء "حقق أقصى استفادة من هذه التجربة التي تحدث مرة واحدة في العمر. فقط في يونيو/حزيران، اجعل حلمك بتسجيل هدف في أكبر ملعب في أوروبا حقيقة واقعة".

وأضاف "هل حلمت يومًا باللعب في كامب نو؟ يمكن أن يصبح حلمك الآن حقيقة، تعال بمفردك أو مع الأصدقاء واستمتع بالمباريات التي ينظمها نادي برشلونة في كامب نو هذا الصيف".

💭 Have you ever dreamed of playing at Camp Nou? 🤯 Now you can! — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2022

وأوضح الفريق الكتالوني للجمهور تفاصيل التجربة التي سيعيشونها باللعب على أرضية كامب نو، مشيرا إلى أن مدة المباراة ستكون 60 دقيقة، وسيكون فيها حكم ومدربون، بالإضافة إلى دخول متحف النادي مع جولة في كامب نو لكل من اللاعبين والضيوف.

ووفق الجدول المعلن عنه ستكون الأيام المتاحة لتجربة اللعب في كامب نو يومي 6 و11 يونيو/حزيران الحالي.

عاوز حد يدخل معايا شراكه في مشروع في اسبانيا..

هفتح محل عصير قصب جنب الكامب نو https://t.co/4RRS50Ade2 — Mahmoud Elsherbini (@mahmouddungar2) May 31, 2022

سخرية من برشلونة

وتفاعل مغردون من مختلف أنحاء العالم مع هذا الإعلان، حيث جاءت التفاعلات في معظمها إما تنتقد إدارة برشلونة أو تسخر من الحال التي وصل إليها النادي "بتأجير ملعبه" للحصول على الأموال، على حد قولهم.

وكتب أحد المغردين "هذه هي الطريقة التي نحصل بها على الأموال للتعاقد مع اللاعبين هذا الصيف". في حين قال آخر "احنا وصل فينا الحال أن الكامب نو أصبح يؤجّر بالساعة".

احنا وصل بينا الحال أن الكامب نو بق بيتأجر بـالساعه https://t.co/BgK1OdoH3n — B0DY! (@UrFavB0dy) May 31, 2022

من ديونهم خلوا ملعبهم ترتان للحجز https://t.co/cv2MlHtlM6 — Eng M.M ALRIYAMI (@MR51011) June 1, 2022

يا بنات اي وحدة حوشهم ضيق وعندهم لمة ولا فرح اهم فاتحين الكامبنو للتأجير بالمرة واسع وتكسب فيهم اجر وتكسبهم https://t.co/MqDx9iQXGl — 𝑟𝑎𝑛. (@Zzeroonee) June 1, 2022

And some Barcelona fans wanted to have a go at me for supporting a “finished club” when their own club is selling themselves like no tomorrow. Don’t get me wrong the clownery of my club is embarrassing but this.. This is a new low blow https://t.co/aPmA42lE2n — Di. (@messilogically) June 1, 2022