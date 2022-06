وابل من السخرية والانتقادات لبرشلونة.. "مباراة 60 دقيقة في كامب نو مقابل 300 يورو"

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم فتح أبواب ملعب "كامب نو" أمام عامة الناس لخوض مباراة مدتها 60 دقيقة على أرض ملعبه مقابل 300 يورو للشخص الواحد.

وقال برشلونة -في بيان نشره على موقعه الرسمي- أمس الثلاثاء "حقق أقصى استفادة من هذه التجربة التي تحدث مرة واحدة في العمر. فقط في يونيو/حزيران، اجعل حلمك بتسجيل هدف في أكبر ملعب في أوروبا حقيقة واقعة".

وأضاف "هل حلمت يومًا باللعب في كامب نو؟ يمكن أن يصبح حلمك الآن حقيقة، تعال بمفردك أو مع الأصدقاء واستمتع بالمباريات التي ينظمها نادي برشلونة في كامب نو هذا الصيف".

وأوضح الفريق الكتالوني للجمهور تفاصيل التجربة التي سيعيشونها باللعب على أرضية كامب نو، مشيرا إلى أن مدة المباراة ستكون 60 دقيقة، وسيكون فيها حكم ومدربون، بالإضافة إلى دخول متحف النادي مع جولة في كامب نو لكل من اللاعبين والضيوف.

ووفق الجدول المعلن عنه ستكون الأيام المتاحة لتجربة اللعب في كامب نو يومي 6 و11 يونيو/حزيران الحالي.

وتفاعل مغردون من مختلف أنحاء العالم مع هذا الإعلان، حيث جاءت التفاعلات في معظمها إما تنتقد إدارة برشلونة أو تسخر من الحال التي وصل إليها النادي "بتأجير ملعبه" للحصول على الأموال، على حد قولهم.

وكتب أحد المغردين "هذه هي الطريقة التي نحصل بها على الأموال للتعاقد مع اللاعبين هذا الصيف". في حين قال آخر "احنا وصل فينا الحال أن الكامب نو أصبح يؤجّر بالساعة".

And some Barcelona fans wanted to have a go at me for supporting a “finished club” when their own club is selling themselves like no tomorrow.

Don’t get me wrong the clownery of my club is embarrassing but this..

This is a new low blow https://t.co/aPmA42lE2n

