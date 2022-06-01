شاهد.. الأرجنتين تقسو على إيطاليا وتتوج بلقب "فيناليسيما" 2022

توّج منتخب الأرجنتين بلقب كأس الأبطال "فيناليسيما" 2022، عقب فوزه الكبير بثلاثية نظيفة على منتخب إيطاليا على ملعب "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وجمعت مباراة كأس "فيناليسيما 2022" بين المنتخب الأرجنتيني بطل كأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) العام الماضي، ومنتخب إيطاليا حامل لقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت العام الماضي أيضا.

وسيطر المنتخب الأرجنتيني على معظم فترات المباراة، حيث كان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي صادف نجومه في أكثر من فرصة، ليبرهن عن جاهزيته من الآن للمشاركة في كأس العالم.

في المقابل، بدا المنتخب الإيطالي باهتا للغاية وظهر لاعبوه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليثير قلق جماهيره قبل لقائه المرتقب مع ضيفه المنتخب الألماني يوم السبت القادم، في مستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة الثالثة للقسم الأول من مرحلة المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل لمنتخب الأرجنتين (28)، بينما أضاف آنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

واختتم البديل باولو ديبالا مهرجان الأهداف الأرجنتينية، بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.