سون الغائب الأكبر.. القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ موسم 2021-2022

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في موسم 2021-2022.

وكان مانشستر سيتي قد توّج بلقب الدوري الموسم المنتهي بعد منافسة قوية مع ليفربول دامت حتى المراحل الأخيرة من المسابقة.

وكشف الموقع الرسمي للرابطة عن القائمة المختصرة المكونة من 6 لاعبين في فئة أفضل لاعب في الموسم.

وتضم القائمة كلا من:

البلجيكي كيفن دي بروين: لاعب مانشستر سيتي والفائز بالجائزة الموسم الماضي.

البرتغالي كريستيانو رونالدو: مانشستر يونايتد

المصري محمد صلاح: ليفربول

السنغالي ساديو ماني: ليفربول

الهولندي فيرجيل فان دايك: ليفربول

هاري كين: توتنهام

وسيتنافس كل من فيل فودين (مانشستر سيتي) وكونور غالاغر (كريستال بالاس) وريس جيمس (تشلسي) وجاكوب رامسي (أستون فيلا) وبوكايو ساكا (أرسنال) وزميله إيميل سميث، على جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم.

وكان لافتا وصادما في الوقت نفسه غياب النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون هداف توتنهام وهداف البريميرليغ بـ23 هدفا ليس من بينها أي ركلة جزاء.